名家分享~永山英樹》台在野大砍4成軍購預算 日本也感到危機

立法院選在美國總統川普訪中、台灣安保局勢很敏感的時機，通過了大幅刪減軍購預算的草案。這讓許多日本人深感危機，因為恐怕會提高中國對台動武的誘惑。

◎ 永山英樹

日本《產經新聞》5月17日的社論標題「強烈關切台灣防衛預算削減四成」。（取自貼文）

日本《產經新聞》在5月17日的社論的標題是「強烈關切台灣防衛預算削減四成」。文章開頭就指出對於這項導致台海有事時嚇阻力下降的決定深感憂慮」。

社論接著提到，由於無人機採購計畫等方案被迫取消，導致建立無人機的非紅供應鏈目標遭受沉重打擊。然後進一步指出「預算減額將直接影響台灣以機動力對抗中國壓倒性軍力的『非對稱作戰』。這恐怕會進一步提高中國對台動武的誘惑」。

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此外，在美國要求台灣進一步落實自我防衛的同時，台灣卻偏偏選在川普總統訪中、台灣安保局勢很敏感的時機，通過了大幅刪減預算的草案，這讓人「不得不質疑台灣在野黨的防衛意識」。

立法院日前三讀通過7800億元軍購特別條例，讓日本人「不得不質疑台灣在野黨的防衛意識」。（資料照）

這段話充滿了強烈的憤怒與無奈。不只是台灣人，我們許多日本人也對此深感危機。因為對日本而言，台灣是與日本的生命共同體。

雖然社論沒有明說，但《產經新聞》不可能不知道台灣在野黨已經陷入中國的影響。從日本的角度來看，這早已是顯而易見的事實。

社論在最後呼籲「賴政府與立法院的各黨派應攜手合作，透過增加國防預算等方式，強化台灣的自我防衛能力」。同時也向高市早苗首相提出請求：「為了確保日本周邊安保環境的穩固，希望高市首相能持續向川普總統說明台灣在地緣政治上的重要性」。

我也完全感同身受。正是希望能將這份心意傳達給台灣，我才寫下了這篇文章。

（作者為台灣研究論壇會長）

本文經授權轉載自永山英樹臉書

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