自由開講》反共（2.0）保台此其時 

◎ 盧正邦



川普説於川習會面時，密集談了很多台灣的事。顯然在習近平的主埸裡，川普已被習近平的敍述所導引，尤其將台灣緊聯「獨立」，進而表示有所疑慮。川普明顯不知不覺掉進了中共的語境，多少接受了中共有關台灣的叙述。

這對台灣，是個扭曲，也是個警報。美國和台灣站在同一陣線，挺住中共的威脅，已有七十多年，絕對不能讓這情勢有所改變。否則，台灣的存亡，危機立現。

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川普（右）已被習近平（左）的敍述所導引，尤其將台灣緊聯「獨立」，進而表示有所疑慮。（法新社檔案照）解困之道，台灣主權獨立論應讓位給反共2.0也就是過往冷戰時代，支撑台灣免於赤化之反共立埸的新時代版。首先，台灣應跳出和中共糾纏爭論台灣是不是屬於中國的局面。中共宣稱「台灣自古屬於中國」的一貫說辭，台方總回以「中華民國主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬」自我論證的批駁，與中共展開各說各話，已無補於事。

換個方式，台灣為何不折穿中共的偽裝，指明中共依然不脫是共產黨？它的憲法仍標榜馬列主義，毛澤東巨像仍高掛天安門城上等等，種種跡象可為明證。近年它儘管在經濟方面有所鬆綁，但在政治方面依然專制極權：不尊重人權，沒有獨立司法，沒有言論宗教結社等，各種反現代文明的做法，不一而足。

而台灣如今已發展成充份自由民主，與國際主流接軌的社會，又怎麽可能與中共結為一國，或所謂的「統一」，接受它的統治？誠然，中共對外統戰不遺餘力，台灣又豈可不積極進行反統戰？台灣如今已發展成充份自由民主，與國際主流接軌的社會，又怎麽可能與中共結為一國，或所謂的「統一」，接受它的統治呢；示意圖。（路透檔案照）

冷戰雖結束，反共，至少是2.0版，依然有可能。美國畢竟是堅固的自由民主國度，台灣推此新論述，説清楚講明白，實必一點就靈，使美國一般人民和政治人物不會輕易接受中共的台灣敍述，進而有助了解和支持台灣，拒絕中共的理由。

更可貴的是，台灣若重舉反共2.0之旗，申論中共的惡行惡狀，既可消解台灣內部不少人的大中國迷思，相信也可以喚醒內部更多的民眾，珍惜自由民主的價值，激起堅定護台保台的決心。

或許台灣仍有不少人會對過去兩蔣威權時代懷有負面記憶，而忌諱「反共」一詞。然今天台灣威權不再，更有理由推展反共2.0，來向比威權更惡劣百倍，專制極權的中共：説不。

跳出中共的語境，轉換論述戰埸，重舉反共2.0大旗，此其時矣。

（作者為法律專業人）

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