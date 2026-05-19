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名家分享~林靖堂》從鼠患到雙城論壇：沈伯洋正在改寫戰場、蔣萬安神話已被挑戰

蔣萬安仍擁有市長位置、行政資源、媒體版面與藍營基本盤；沈伯洋則剛被推上選戰前線，地方組織、市政熟悉度與候選人厚度都還在建構中。但7天聲量趨勢顯示，一個關鍵變化已經發生，蔣萬安還坐在市長位子上，沈伯洋卻正在改寫這場選戰的戰場節奏。
名家分享

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2026/05/19 11:00

◎ 林靖堂

上一週台北市長選戰的聲量變化，沈伯洋已經從落後者反轉超越蔣萬安，從鼠患到雙城論壇，再到密室逃脫，蔣萬安的「市長神話」已經開始被挑戰。

蔣萬安仍擁有市長位置、行政資源、媒體版面與藍營基本盤；沈伯洋則剛被推上選戰前線，地方組織、市政熟悉度與候選人厚度都還在建構中。

但7天聲量趨勢顯示，一個關鍵變化已經發生，蔣萬安還坐在市長位子上，沈伯洋卻正在改寫這場選戰的戰場節奏。

從鼠患到雙城論壇，沈伯洋正在改寫戰場、蔣萬安神話已被挑戰。（取自貼文）從鼠患到雙城論壇，沈伯洋正在改寫戰場、蔣萬安神話已被挑戰。（取自貼文）一、蔣萬安的聲量被市政危機綁架

蔣萬安這一週曝光不低，但問題在於，他的聲量來自危機，不是政績。

從鼠患、密室逃脫公安事故、醫美偷拍、吸菸室、雙城論壇，這些議題疊在一起，形成一種台北市府每一次出事後，都在進行公關止血的負面形象。

蔣萬安最常使用的政治語言，是「依法辦理」、「持續處理」、「尊重專業」、「問中央」。這些話表面上看似穩健，實際上是把政治責任、市政治理程序化，把市長角色降格成發言人的防衛話術。

現任市長最危險的狀態，是大家看見你時，看到的都是滿滿的問題。

北市議會5月15日進行警政衛生部門質詢，議員洪健益要求建管、都發、文化、勞動、產發等局處列席，探討密室逃脫員工窒息身亡案件。（資料照）北市議會5月15日進行警政衛生部門質詢，議員洪健益要求建管、都發、文化、勞動、產發等局處列席，探討密室逃脫員工窒息身亡案件。（資料照）二、沈伯洋的關鍵：議題開始轉接成功

沈伯洋的聲量在泛綠、泛藍、泛紅、泛白與新聞頻道中都被明顯拉高。這代表他已經不只是民進黨徵召的人選，也同樣是被各方陣營共同拉進台北市長選戰主場。

原本泛綠頻道主要集中在「批蔣」，包括近期的鼠患問題、工安問題、醫美偷拍爭議，再到雙城論壇等等。但5月中之後，沈伯洋的聲量開始追上甚至超過蔣萬安，代表泛綠支持者開始接受沈伯洋可以是市長候選人，這是一個候選人成形的重要心理轉折。

沈伯洋過去被認識為國安、認知作戰、黑熊學院、民防韌性的代表人物。但這一週，他開始被放進台北市政脈絡裡，無論是鼠患的公共衛生，密室逃脫的工安預警，醫美偷拍的跨局處處理，還是雙城論壇的城市外交與國安邊界，沈伯洋基本上面面俱到。

也就是說，他正在完成一件關鍵的角色轉換，從國安專家，轉向市長挑戰者。

三、藍白紅越急著攻擊，越證明沈伯洋已是威脅

二〇二六首都戰火點燃，沈伯洋正在完成一件關鍵的角色轉換，從國安專家，轉向市長挑戰者。 （資料照）二〇二六首都戰火點燃，沈伯洋正在完成一件關鍵的角色轉換，從國安專家，轉向市長挑戰者。 （資料照）藍白紅陣營對沈伯洋的處理，已經不只是一般候選人攻防。

從「半隻母雞」、「伯起壯洋」、「防熊噴霧」等等揶揄，到質疑他只會抗中、不懂市政，這些攻擊看似嘲諷，實際上是心理防衛。如果沈伯洋真的毫無威脅，藍白紅根本不需要這麼早、這麼密集、這麼情緒化地處理他。

他們真正焦慮的，是沈伯洋可能把台北選戰的主軸，從傳統藍綠對決，轉向「城市治理能力」與「民主城市想像」的競爭。

蔣萬安最安全的劇本，是把選戰維持在現任市長對民進黨挑戰者的結構裡，只談藍營穩定，把綠營定調為空降，把地方選舉框架在不要談太多國家議題上。

但沈伯洋的出現，讓這個劇本無法照劇本演出。他帶來的是另一套政治語言，包括資訊治理、公安風險、民主韌性、城市安全、認知作戰與城市外交。

讓蔣萬安很尷尬的是，他最擅長的是帥氣形象與低風險政治，但台北最近爆出的問題，恰恰都是風險治理的問題，不是蔣萬安的強項。

四、從鼠患到雙城論壇，沈伯洋正在把「市政」重新定義

這場選戰最重要的變化，是沈伯洋並沒有只停留在抽象的國安論述，他已經開始把國安、市政與生活風險接起來。

台北市長蔣萬安最擅長的是帥氣形象與低風險政治，但台北最近爆出的問題，恰恰都是風險治理的問題，不是他的強項。 （資料照）台北市長蔣萬安最擅長的是帥氣形象與低風險政治，但台北最近爆出的問題，恰恰都是風險治理的問題，不是他的強項。 （資料照）鼠患，是城市環境治理、垃圾管理、公共衛生與市府危機反應問題。密室逃脫，是公安稽查、產業管理、預警機制與勞動安全問題。醫美偷拍，是個資保護、跨局處管理、責任分工與市府反應速度問題。雙城論壇，是台北城市外交到底有沒有實質效益、是否只面向中國，以及地方政府在國安風險下該如何設定邊界的問題。

沈伯洋正在改寫戰場，他試圖把台北市政問題重新整理成一套系統性失靈，告訴大家，這座城市缺乏一套面對風險的治理架構，不是什麼單一事件出包而已。

五、蔣萬安神話被挑戰：穩定不等於治理，帥氣不等於有能力

蔣萬安長期以來的政治優勢，是一種「穩定神話」。

他形象乾淨、年輕、出身清楚、語氣克制，不太激烈，也不太容易犯政治大錯。對部分選民而言，支持蔣萬安不一定是因為台北真的變好，是因為他看起來不像會把事情搞砸。

但最近一連串事件，正在侵蝕這種神話。鼠患讓人看見環境問題的漏洞；密室逃脫讓人看見公安預警不足；醫美偷拍讓人看見跨局處失靈；吸菸室讓人看見政策粗糙；雙城論壇讓人看見兩岸敘事曖昧；「問中央」則讓人看見現任市長面對責任時的推託慣性。

這些事件共同提出一個問題，蔣萬安看起來很穩，但台北真的有被穩住嗎？

選民過去可能願意接受他的「不出錯政治」，但當城市不斷出現治理破口時，不出錯就不再是優點，而可能變成一種不作為的包裝。

六、沈伯洋聲量議題必須持續落地

當然，沈伯洋目前只是成功改寫戰場，離贏得選舉還有一段距離。

他最大的挑戰，是如何持續有效地把聲量轉成市政可信度，把網路好感轉成地方信任，把國安專業轉成台北市民每天感受得到的生活方案。

醫美偷拍爭議延燒，北市法務局統計，從5月1日至15日上午11時止，共接獲128件醫美診所消費爭議相關申訴。（資料照，北市法務局提供）醫美偷拍爭議延燒，北市法務局統計，從5月1日至15日上午11時止，共接獲128件醫美診所消費爭議相關申訴。（資料照，北市法務局提供）台北鼠患怎麼治理？公安稽查如何重建？醫美偷拍如何制度化防堵？雙城論壇若停辦，替代城市外交方案是什麼？交通、居住、人口流失、城市經濟，要如何提出清楚方向？

沈伯洋如果持續能在市政概念、國安、反中與網路哏，這些議題轉成具體政策語言，他就能真正把台北選戰從「蔣萬安連任」改寫成「台北市政成效大審判」。

台北選戰已不是蔣萬安一個人的連任劇本

這一週的聲量資料顯示，沈伯洋已經成功讓這場選戰不再只是蔣萬安的連任保衛戰。

他讓泛綠基本盤開始接受他，讓藍白紅陣營進入防衛狀態，讓新聞頻道不得不重新處理台北市長選戰，也讓蔣萬安不能再只靠「我專注市政」安全過關。

然而，一場選舉最先鬆動的，是人們如何理解這場選戰。

台北鼠患怎麼治理，成為北市長選戰話題之一。（資料照）台北鼠患怎麼治理，成為北市長選戰話題之一。（資料照）當台北市民開始問「蔣萬安到底把台北治理成什麼樣子」，也開始問「沈伯洋是否能帶來另一種城市想像」，這場選戰就已經不再只是蔣萬安的安全連任劇本。

2026這一場選舉，已經成為台北是否要繼續被官腔管理、被現任光環催眠、被話術安撫的公開審視。

沈伯洋 蔣萬安
#台北市長選舉

（作者為聲量看政治主編）

本文經授權轉載自聲量看政治臉書

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