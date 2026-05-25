自由開講》無人機改寫戰爭規則，烏克蘭經驗帶給台灣的戰略啟示

◎ 楊聰榮

在烏俄戰爭持續推進的過程中，無人機已從輔助工具轉變為主導戰場的核心力量。烏克蘭透過低成本量產與技術快速迭代，成功將資源劣勢轉化為戰術優勢。根據烏克蘭國防部相關數據，無人機已造成戰場上約70%的傷亡比例，遠超傳統坦克與火砲系統，戰場殺傷範圍也從500公尺迅速擴大至10公里以上。這種戰爭型態的轉變，不僅重新定義現代戰場，也為台灣面對區域安全壓力提供高度具體的參考方向。

烏克蘭的作戰模式展現出以不對稱戰力為核心的精準打擊體系。大量使用成本僅300至500美元的FPV無人機，搭載簡易爆炸裝置，直接攻擊價格數百萬美元的坦克與裝甲車，形成極端不對等的成本交換結構。在實際作戰中，透過偵察無人機鎖定目標，再由10至20架FPV無人機同步進攻的蜂群模式，成功摧毀補給車隊並癱瘓後勤體系，顯示出高度組織化的戰術運用能力。部分無人機甚至進行現場改裝，具備擊落敵方無人機的能力，反映前線創新與快速適應的特性。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭戰場使用的FPV無人機，搭載簡易爆炸裝置，直接攻擊價格數百萬美元的坦克與裝甲車。（資料照，取自烏克蘭國防部網站）戰場運作不再侷限於單一領域，而是朝向多域整合發展。烏克蘭將空中、海上與地面無人載具整合為一體化作戰網絡，在2025年的作戰行動中，透過遠距離操控摧毀數十架戰機，並運用水面無人艇攻擊黑海艦隊，將作戰範圍延伸至1000公里。前線部署的無人機系統形成持續監控與打擊能力，使敵方後方設施與能源據點長期暴露在威脅之下，削弱整體戰略持久力。

技術創新成為這一切的關鍵支撐。烏克蘭整合Delta戰場管理系統，將影像、衛星與聲學資料匯入AI模型，生成即時戰場圖像，使目標辨識率提升至95%。美國製Skydio X10D無人機結合本土AI演算法，在城市環境中仍可維持穩定導航能力，顯示去GPS化作戰已逐漸成熟。光纖控制無人機則有效避開電子干擾，使攻擊距離延伸至數十公里，固定翼FPV進一步擴大打擊範圍，形成更深層的戰場滲透能力。

美國製Skydio X10D無人機結合本土AI演算法，在城市環境中仍可維持穩定導航能力，顯示去GPS化作戰已逐漸成熟。（資料照，取自美國陸軍）軍民融合與快速量產能力，使這套系統具備持續擴張的基礎。前線單位直接改裝商用無人機，結合開源飛控系統PX4，形成高度彈性的生產體系。2024年產量已達150萬架，2025年目標提升至400萬架。美國Neros公司在基輔設立據點，與烏克蘭合作開發Archer FPV無人機，建立穩定的非紅色供應鏈，同時降低對特定國家的依賴。民間技術如高能量密度電池也被快速導入軍用，進一步壓低成本並提升性能。

即使如此，無人機戰術仍面臨反制與成本壓力。俄軍透過電子戰系統與遊蕩攻擊武器提升干擾能力，使無人機損失率上升至30%，同時也採取類似戰術反擊，擴大戰場壓力。供應鏈轉型帶來15至20%的成本增加，關鍵零組件仍需仰賴進口，使交期與穩定性成為潛在風險。操作人員訓練不足也影響整體戰術效能，顯示技術之外的人才培育同樣關鍵。

這一系列發展對台灣具有高度戰略啟示。低成本蜂群無人機可成為台灣不對稱防衛的重要核心，透過量產與彈藥化部署，能在短時間內形成大規模防衛能力。結合光纖控制與AI技術，可有效應對高強度電子戰環境。台灣無人機產業聯盟的擴張，以及與美國技術合作的深化，有助於建立去紅供應鏈，降低關鍵技術受制於人的風險。現在在台灣的軍售預算已經通過，未來就要趕快補足台灣建構無人機產業供應鏈的能量，用不同形式的預算達到同樣的效果。

低成本蜂群無人機可成為台灣不對稱防衛的重要核心，圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型無人機。（資料照）多域整合能力同樣值得重視。將空中與海上無人載具整合部署於外島與沿海區域，結合AI監控與即時反應機制，可形成持續性的防衛網絡。相關模式已在漢光演習中進行測試，顯示具備實際操作的可行性。未來戰場將不再依賴單一兵種，而是透過系統整合形成整體戰力。

烏克蘭的經驗顯示，現代戰爭已進入以技術、數據與生產能力為核心的新階段。低成本與高效率不再是輔助選項，而是決定戰場勝負的關鍵條件。對台灣而言，這不只是軍事議題，更涉及產業政策、科技發展與國家安全的整體布局。透過加速供應鏈重組與強化軍民融合機制，台灣有機會在新的戰爭型態中建立自身優勢，並在亞太安全格局中取得更具主動性的地位。

（時事評論員，ESG碳減量聯盟理事長，任教於台師大）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法