自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》無人機改寫戰爭規則，烏克蘭經驗帶給台灣的戰略啟示

2026/05/25 19:00

◎ 楊聰榮

在烏俄戰爭持續推進的過程中，無人機已從輔助工具轉變為主導戰場的核心力量。烏克蘭透過低成本量產與技術快速迭代，成功將資源劣勢轉化為戰術優勢。根據烏克蘭國防部相關數據，無人機已造成戰場上約70%的傷亡比例，遠超傳統坦克與火砲系統，戰場殺傷範圍也從500公尺迅速擴大至10公里以上。這種戰爭型態的轉變，不僅重新定義現代戰場，也為台灣面對區域安全壓力提供高度具體的參考方向。

烏克蘭的作戰模式展現出以不對稱戰力為核心的精準打擊體系。大量使用成本僅300至500美元的FPV無人機，搭載簡易爆炸裝置，直接攻擊價格數百萬美元的坦克與裝甲車，形成極端不對等的成本交換結構。在實際作戰中，透過偵察無人機鎖定目標，再由10至20架FPV無人機同步進攻的蜂群模式，成功摧毀補給車隊並癱瘓後勤體系，顯示出高度組織化的戰術運用能力。部分無人機甚至進行現場改裝，具備擊落敵方無人機的能力，反映前線創新與快速適應的特性。

烏克蘭戰場使用的FPV無人機，搭載簡易爆炸裝置，直接攻擊價格數百萬美元的坦克與裝甲車。（資料照，取自烏克蘭國防部網站）烏克蘭戰場使用的FPV無人機，搭載簡易爆炸裝置，直接攻擊價格數百萬美元的坦克與裝甲車。（資料照，取自烏克蘭國防部網站）戰場運作不再侷限於單一領域，而是朝向多域整合發展。烏克蘭將空中、海上與地面無人載具整合為一體化作戰網絡，在2025年的作戰行動中，透過遠距離操控摧毀數十架戰機，並運用水面無人艇攻擊黑海艦隊，將作戰範圍延伸至1000公里。前線部署的無人機系統形成持續監控與打擊能力，使敵方後方設施與能源據點長期暴露在威脅之下，削弱整體戰略持久力。

技術創新成為這一切的關鍵支撐。烏克蘭整合Delta戰場管理系統，將影像、衛星與聲學資料匯入AI模型，生成即時戰場圖像，使目標辨識率提升至95%。美國製Skydio X10D無人機結合本土AI演算法，在城市環境中仍可維持穩定導航能力，顯示去GPS化作戰已逐漸成熟。光纖控制無人機則有效避開電子干擾，使攻擊距離延伸至數十公里，固定翼FPV進一步擴大打擊範圍，形成更深層的戰場滲透能力。

美國製Skydio X10D無人機結合本土AI演算法，在城市環境中仍可維持穩定導航能力，顯示去GPS化作戰已逐漸成熟。（資料照，取自美國陸軍）美國製Skydio X10D無人機結合本土AI演算法，在城市環境中仍可維持穩定導航能力，顯示去GPS化作戰已逐漸成熟。（資料照，取自美國陸軍）軍民融合與快速量產能力，使這套系統具備持續擴張的基礎。前線單位直接改裝商用無人機，結合開源飛控系統PX4，形成高度彈性的生產體系。2024年產量已達150萬架，2025年目標提升至400萬架。美國Neros公司在基輔設立據點，與烏克蘭合作開發Archer FPV無人機，建立穩定的非紅色供應鏈，同時降低對特定國家的依賴。民間技術如高能量密度電池也被快速導入軍用，進一步壓低成本並提升性能。

即使如此，無人機戰術仍面臨反制與成本壓力。俄軍透過電子戰系統與遊蕩攻擊武器提升干擾能力，使無人機損失率上升至30%，同時也採取類似戰術反擊，擴大戰場壓力。供應鏈轉型帶來15至20%的成本增加，關鍵零組件仍需仰賴進口，使交期與穩定性成為潛在風險。操作人員訓練不足也影響整體戰術效能，顯示技術之外的人才培育同樣關鍵。

這一系列發展對台灣具有高度戰略啟示。低成本蜂群無人機可成為台灣不對稱防衛的重要核心，透過量產與彈藥化部署，能在短時間內形成大規模防衛能力。結合光纖控制與AI技術，可有效應對高強度電子戰環境。台灣無人機產業聯盟的擴張，以及與美國技術合作的深化，有助於建立去紅供應鏈，降低關鍵技術受制於人的風險。現在在台灣的軍售預算已經通過，未來就要趕快補足台灣建構無人機產業供應鏈的能量，用不同形式的預算達到同樣的效果。

低成本蜂群無人機可成為台灣不對稱防衛的重要核心，圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型無人機。（資料照）低成本蜂群無人機可成為台灣不對稱防衛的重要核心，圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型無人機。（資料照）多域整合能力同樣值得重視。將空中與海上無人載具整合部署於外島與沿海區域，結合AI監控與即時反應機制，可形成持續性的防衛網絡。相關模式已在漢光演習中進行測試，顯示具備實際操作的可行性。未來戰場將不再依賴單一兵種，而是透過系統整合形成整體戰力。

烏克蘭的經驗顯示，現代戰爭已進入以技術、數據與生產能力為核心的新階段。低成本與高效率不再是輔助選項，而是決定戰場勝負的關鍵條件。對台灣而言，這不只是軍事議題，更涉及產業政策、科技發展與國家安全的整體布局。透過加速供應鏈重組與強化軍民融合機制，台灣有機會在新的戰爭型態中建立自身優勢，並在亞太安全格局中取得更具主動性的地位。

（時事評論員，ESG碳減量聯盟理事長，任教於台師大）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書