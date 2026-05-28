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自由開講》當護理現場撐不住 社會韌性就開始鬆動

2026/05/28 10:00

◎ 汪品陯

行政院長卓榮泰日前出席南丁格爾獎頒獎典禮，以「母親」比喻護理師，並期許醫護展現「同理心」。這番溫情論述雖意在致敬，卻也引發基層醫療人員的反思。當獲獎護理師在典禮上直言「護理師不是靠腎上腺素發功」時，這句話點出的不只是專業現場的疲憊，更是體制長期過度依賴個人熱情，卻忽視結構性保障的危機。

醫療人力是社會韌性的無形軍備

行政院長卓榮泰日前出席南丁格爾獎頒獎典禮，以「母親」比喻護理師，並期許醫護展現「同理心」。（資料照）行政院長卓榮泰日前出席南丁格爾獎頒獎典禮，以「母親」比喻護理師，並期許醫護展現「同理心」。（資料照）在當前地緣政治緊張的氛圍下，台灣社會高度討論國防預算與硬體建置。然而，真正的「社會韌性」不只取決於防衛裝備，更取決於後方醫療體系的承載力。護理專業在面對大規模災難或突發公共衛生事件時，是維持社會穩定、支撐防衛動能的核心。

根據統計，台灣領證護理人員雖達數十萬，實際執業率卻僅約六成。這說明醫療現場真正缺乏的，未必只是新進領證人力，而是能長期留任、承受高壓環境的專業人才。若我們任由經驗豐富的資深人員流失，這本質上就是在削弱國家的「應變資本」。一個連平時醫療需求都捉襟見肘的體制，在極端狀況下，其社會韌性的鬆動將難以想像。

專業與制度的戰略關聯

面對人力缺口，政策討論曾出現「降低國考門檻」的建議。然而，護理專業的高度技術性與臨床判斷力，是確保病人安全的最後一道防線。若將考照人數的增加視為解決之道，恐怕誤判了問題的核心。職場環境的優劣，才是決定專業人才是否留任的戰略關鍵。這就像後勤補給，如果只求補充數量而忽視補給品質與穩定性，最終體制仍會面臨崩潰。

制度入法是唯一的韌性保障

「三班護病比入法」，不應被視為單純的勞資糾紛，而是應對國家風險的制度防護。「三班護病比入法」，不應被視為單純的勞資糾紛，而是應對國家風險的制度防護。護理師長期訴求的「三班護病比入法」，不應被視為單純的勞資糾紛，而是應對國家風險的制度防護。制度化的保障，是防止體制因個人熱情耗盡而塌陷的底線。官方雖顧慮入法後可能產生的行政壓力，但從長遠看，缺乏法治化的強制規範，意味著醫療環境將持續處於不穩定狀態。

總統曾承諾兩年內將三班護病比入法，這不僅是對醫護人員的誠信承諾，更是全體國民生命安全的制度保險。唯有透過明確的入法期程與務實的資源分配，將醫療環境的改善提升至「國家安全」的高度，台灣的社會韌性才能從修辭轉化為實質的防禦力。

（作者為大學生）

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