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自由開講》真正的大國不只比武器，而是比「後勤」

2026/05/23 20:00

◎ 蕭錫惠

美國總統川普（左）在北京中南海與中國國家主席習近平（右）合影。（法新社）美國總統川普（左）在北京中南海與中國國家主席習近平（右）合影。（法新社）

很多人看 Donald Trump（川普）訪華，只注意到紅毯、車隊與外交辭令。

但真正值得觀察的，其實不是台上的握手。

而是台下那條幾乎看不見的「鋼鐵後勤鏈」。

因為在大國競爭時代，真正決定一個國家戰略能力的，往往不是一句口號。

而是：

你有沒有能力，在最危險的地方，依然維持完整國家運作。」

這也是為什麼，美國總統每次出訪，都像一場小型戰爭。

從C-17運輸機、裝甲車、衛星通訊車，到醫療團隊、電子干擾系統、備用血漿與獨立供水，美國不是只把總統送到外國。

而是把一整套「可獨立生存的美國系統」一起搬過去

美國總統每次出訪，不只把總統送到外國，而是把一整套「可獨立生存的美國系統」一起搬過去，如C-17運輸機、裝甲車、到醫療團隊等；圖為美國空軍波音C-17「環球霸王III」。（法新社）美國總統每次出訪，不只把總統送到外國，而是把一整套「可獨立生存的美國系統」一起搬過去，如C-17運輸機、裝甲車、到醫療團隊等；圖為美國空軍波音C-17「環球霸王III」。（法新社）

因為真正的大國，從來不把安全建立在別人的善意上。

這其實也是克勞塞維茨《戰爭論》的核心思想。

他認為，戰爭最困難的地方，不是理論。

而是「摩擦」（Friction，摩擦效應）。

所有原本看似簡單的事情，一旦進入真實世界，就開始失控。

通訊可能中斷、衛星可能遭干擾、無人機可能突襲、AI（人工智慧）系統可能遭滲透、深偽影片（Deepfake，深度偽造）可能混亂決策。

真正成熟的大國，因此不會假設世界永遠安全

而是預設：最壞情況隨時可能發生

所以，美國高階國安系統真正追求的核心，其實只有一句話：

「即使遭遇極端事件，系統依然能繼續運作。」

而這種能力的背後，是龐大的工業與科技基礎。

後勤，其實就是工業能力的外顯

在海灣戰爭中，美軍真正可怕的，不只是飛彈與戰機。

而是能在極短時間內，把龐大部隊、燃料、維修與通訊系統同步投射到中東。

在海灣戰爭中，美軍真正可怕的是，能在極短時間內把龐大部隊、燃料、維修與通訊系統同步投射到中東；示意圖。（路透）在海灣戰爭中，美軍真正可怕的是，能在極短時間內把龐大部隊、燃料、維修與通訊系統同步投射到中東；示意圖。（路透）

更值得思考的是：

為什麼民主國家願意花如此巨大的成本，維持這套近乎奢侈的後勤系統？

因為民主體制高度依賴「制度延續性」。

極權國家可以依靠恐懼與強人維持統治。

但民主國家真正的核心，是人民對制度的信任

一旦總統遭遇重大事件，受到衝擊的可能不只是個人安全

而是金融市場、盟友信心、軍事指揮鏈，甚至整個國際秩序的穩定

因此，美國保護總統，本質上不只是保護一個人。

而是在保護整個制度繼續運作的能力。

民主後勤的合法性，來自人民授權。

極權後勤的合法性，則往往來自恐懼。

這也是民主文明與極權文明最根本的差異。

這也是台灣最值得學習的地方。

美國保護總統，不只是保護一個人，而是在保護整個制度繼續運作的能力，值得台灣學習；示意圖。（路透）美國保護總統，不只是保護一個人，而是在保護整個制度繼續運作的能力，值得台灣學習；示意圖。（路透）

真正能撐住危機的國家，不一定是武器最多的國家。

而是系統韌性最強的國家。

真正成熟的戰略思想，從來不是期待危機不要來。

而是即使危機真的降臨，你依然能保持秩序、維持運作。

真正決定一個國家能否長期存活的，往往不是開戰那一刻

而是危機發生後，第七天、第十四天、第三十天，整個社會是否仍然沒有崩潰

這，才是後勤真正可怕的地方。

（作者為自由撰稿人）

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