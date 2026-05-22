自由開講》修昔底德陷阱 凸顯美中分歧

◎ 廖明輝

川習北京會晤，表面是紅毯、二十一響禮炮與國宴的高規格迎接，內在卻是兩套完全不同的戰略劇本。習近平在開場即提「修昔底德陷阱」並當面三問川普：中美能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？習近平強調這些是歷史之問、世界之問、人民之問，並意有所指的說這也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。川普則急於將峰會轉化為農產品、能源、波音飛機、AI晶片訂單與投資就業成果。

川習在北京會晤，表面是紅毯、二十一響禮炮與國宴的高規格迎接，內在卻是兩套完全不同的戰略劇本。（法新社檔案照） 在習近平心中，多年縈繞著一個長久以來的競爭問題，即所謂「修昔底德陷阱」。原指新興強權崛起使既有強權恐懼，終至衝突。習近平反覆援引此說，表面呼籲美中避免戰爭，實質則是在要求美國承認中國的「核心利益」，尤其是台灣。北京的語言看似和平，實際上卻把台灣放進民族復興與政權合法性敘事之中；一旦美國不照北京定義底線退讓，中國即以衝突甚至對抗相逼。這已不是外交修辭，而是戰略勒索。值得我們注意的是美中會後說法呈現巨大分歧。中國強調台灣議題，白宮卻突顯採購、石油、工業投資與荷姆茲海峽。一起參加川習會的美國財政部長貝森特直言，沒有台灣議題的美中峰會，就不算真正的美中峰會；他並透露川普將在「未來幾天」就台灣問題發表更多談話，並說川普「理解」台灣問題的敏感性。這段話說明在美中議題，台灣永遠在場，問題只是在誰的語言、誰的利益與誰的籌碼中被討論。

從川普於五月十五日清晨五點四十二分在北京四季酒店，在真實社群發文傳遞他在川習會後感想，已可看出他對習近平當面說美國國力衰退已有不滿，尤其是在他的核心團隊面前這樣說，等於當面打臉川普，完全不給川普面子。雖然川普把國力衰退全推給拜登四年。不過，中國過度自信自滿，也正在驚醒美國這頭沉睡多年的巨獅。中國相信「東升西降」，試圖以自信姿態測試美國心理防線；美國政治則不可能接受被中國定義為下坡強權。兩國都說穩定，兩國也都在備戰。美國知名智庫CSIS在川習會前兩天發表研究報告《美國準備好與中國開戰了嗎？》（Is the United States Prepared for a War with China?）提出兩個問題：美軍需要什麼軍事能力來對抗中國？伊朗戰爭如何影響美國對抗中國的需求？報告認為由於缺乏遠端彈藥、防空系統和攔截器，以及無人駕駛的空中、海底和水面系統，建議美軍需要為與中國進行曠日持久戰爭而備戰。

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美軍對抗中國，無人載具武器受關注。圖為美國美軍MQ-9「死神」無人機。（取自DVIDS）因此，台灣不該把安全寄託在大國善意，也不該把美國支持誤讀為永遠保證。台灣要做的是讓自己成為難以被占領、難以被封鎖、難以被癱瘓的民主韌性。飛彈、防空、海上拒止、無人載具、資通訊韌性、能源與糧食儲備，都不是軍事口號，而是生存工程。國內政治若仍把外部風險化約為統獨口水或政黨攻防，就是逃避現實。川習會真正透露的不是美中關係回穩，而是雙方對世界秩序的想像相距更遠。大國對抗的「修昔底德陷阱」不是命運，但誤判、怯懦與準備不足會把命運變成災難。台灣要讓世界明白，台海和平不是可交換籌碼，而是印太秩序、全球供應鏈與民主信任核心；更要讓自己明白，唯有足夠堅韌，才有資格不被交易。

（作者為工業管理博士，前荷蘭外商廠長）

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