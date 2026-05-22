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自由開講》被歐洲議會看破手腳的中國民族團結法

2026/05/22 08:30

◎ 沈言

歐洲議會要求中國撤銷《民族團結進步促進法》，認為該法損害民族團結。（路透檔案照）歐洲議會要求中國撤銷《民族團結進步促進法》，認為該法損害民族團結。（路透檔案照）

歐洲議會於二〇二六年四月三十日通過決議，點名中國《民族團結進步促進法》，並要求撤銷。決議指出，該法以忠於執政黨的意識形態為前提，並納入社會生活各層面，使少數民族身份的壓制與同化制度化

相關條文亦以「損害民族團結」為由，可能將和平表達與權利倡議納入懲罰範圍，並使宗教習俗受到政治限制。

一般而言，民族團結是在承認差異的前提下維持共同體，差異不被視為威脅。然而，這部法律卻採取相反路徑：透過法律推動一致性，使團結建立在服從之上，而非多元之上。換句話說，差異不再被包容，而是被要求調整甚至消失。

這套法律的問題，在於誰有權定義團結。民族、國家乃至政黨雖有重疊，但本質不同。民族源自文化與歷史，國家是政治組織，政黨則是權力工具。當民族認同被納入法律並要求與特定權力一致時，民族便不再是文化共同體，而成為治理工具

在這樣的制度下，「民族團結」不再只是價值，而是一種可以被判斷與執行的標準。當法律以「損害民族團結」作為界線時，哪些言論可以存在，哪些文化可以延續，便不再由社會自然形成，而是由權力決定。

因此，民族與團結不再服務於人民與文化，而開始服務於政權。差異被視為需要消除的對象，團結也不再是選擇，而成為要求。當文化、宗教與言論都被納入這套框架，基本人權也隨之被壓縮

這樣的制度並不只是內部問題。對台灣而言，當「同屬一個民族」被用來作為政治主張時，問題就不只是認同，而是這種認同是否必須接受特定政權的定義。當民族被用來界定立場，團結也就不再是共識，而是被要求的結果。

當中國文化、宗教與言論都被納入《民族團結進步促進法》的框架中，其基本人權也隨之被壓縮。（路透檔案照）當中國文化、宗教與言論都被納入《民族團結進步促進法》的框架中，其基本人權也隨之被壓縮。（路透檔案照）

決議通過後，中國官方以「強烈不滿」與「干涉內政」回應。當人權質疑被視為對政權的挑戰時，問題就不再只是立場衝突，而是普世價值在權力體系中的位置。

真正需要被檢驗的，不是外界是否干涉，而是當民族與團結開始服務政權時，人民還能否保有自己的文化、信仰與聲音。

（作者為評論員）

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