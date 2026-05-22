自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從國防預算與三班護病比看民主討論的失衡

2026/05/22 11:30

◎ Y. Chen

近期立法院針對國防預算與三班護病比制度的攻防，再次讓台灣社會陷入激烈的政治對立。原本攸關國家安全與醫療品質的重要議題，理應回歸政策本身進行專業討論，但如今社會看到的，卻更多是政黨攻防、情緒動員與彼此貼標籤。

無論是國防預算審查，還是三班護病比相關制度的推動，本質上都與人民生活息息相關。（資料照）無論是國防預算審查，還是三班護病比相關制度的推動，本質上都與人民生活息息相關。（資料照）無論是國防預算審查，還是三班護病比相關制度的推動，本質上都與人民生活息息相關。國防政策涉及國家安全與戰略規劃，需要被理性檢視預算配置是否合理；三班護病比則攸關護理現場的工作負荷與醫療品質，更直接影響病患安全與醫療體系穩定。然而如今在政治操作之下，社會討論卻逐漸偏離核心，許多立委優先考量的，似乎是政黨立場、政治利益與支持者反應，而非政策究竟能否真正解決問題。

筆者認為，民主政治最重要的價值，並不是讓政黨彼此無止盡地對抗，而是透過制度與討論，尋求對人民最有利的方向。立法院的存在，本應是監督政府、審慎立法，而不是讓公共議題淪為政治操作與聲量競爭的工具。當每項法案都先被貼上政黨標籤，社會便很難再回到政策本身進行理性思考。

更令人憂心的是，社群媒體上的公共討論，也逐漸淪為立場對決。許多人不再關心法案內容與制度影響，而是先決定自己支持哪個政黨，再去選擇相信哪些資訊。只要立場不同，便開始互相攻擊、羞辱，甚至將所有問題簡化成政黨顏色間的惡鬥。筆者認為，當民主只剩下意識形態的對立，人民自然也會忽略政策與法案真正的重要性。

社群媒體上的公共討論，也逐漸淪為立場對決。許多人不再關心法案內容與制度影響，而是先決定自己支持哪個政黨，再去選擇相信哪些資訊；示意圖。（資料照）社群媒體上的公共討論，也逐漸淪為立場對決。許多人不再關心法案內容與制度影響，而是先決定自己支持哪個政黨，再去選擇相信哪些資訊；示意圖。（資料照）民主真正珍貴的地方，從來不是哪一方聲量比較大，也不是誰比較會操作輿論，而是在不同立場之間，依然能夠透過制度進行理性溝通與多元討論。言論自由的存在，也不代表可以藉由自由之名，發表與政策毫無關聯的情緒性攻擊。當公共空間只剩仇恨、謾罵與政治口水，失去的，不只是討論品質，更是民主制度本身的核心價值。

筆者認為，人民當然可以支持不同政黨，也能擁有不同政治立場，但不應因此失去對公共政策的理性判斷。無論是國防安全、醫療制度，還是任何民生法案，真正重要的，都應該是政策是否能改善並提升人民生活，而不是誰能藉此獲得政治利益。

台灣的政治長年以來，缺少願意冷靜討論公共政策的空間。民主政治應以民為本，回歸有效討論，而不是成為政黨鬥爭與仇恨動員的工具。唯有當社會願意重新把焦點放回政策本身，民主才能真正發揮它存在的意義。

（作者畢業於東吳大學政治系）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書