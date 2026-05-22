自由開講》從國防預算與三班護病比看民主討論的失衡

◎ Y. Chen

近期立法院針對國防預算與三班護病比制度的攻防，再次讓台灣社會陷入激烈的政治對立。原本攸關國家安全與醫療品質的重要議題，理應回歸政策本身進行專業討論，但如今社會看到的，卻更多是政黨攻防、情緒動員與彼此貼標籤。

無論是國防預算審查，還是三班護病比相關制度的推動，本質上都與人民生活息息相關。（資料照）無論是國防預算審查，還是三班護病比相關制度的推動，本質上都與人民生活息息相關。國防政策涉及國家安全與戰略規劃，需要被理性檢視預算配置是否合理；三班護病比則攸關護理現場的工作負荷與醫療品質，更直接影響病患安全與醫療體系穩定。然而如今在政治操作之下，社會討論卻逐漸偏離核心，許多立委優先考量的，似乎是政黨立場、政治利益與支持者反應，而非政策究竟能否真正解決問題。

筆者認為，民主政治最重要的價值，並不是讓政黨彼此無止盡地對抗，而是透過制度與討論，尋求對人民最有利的方向。立法院的存在，本應是監督政府、審慎立法，而不是讓公共議題淪為政治操作與聲量競爭的工具。當每項法案都先被貼上政黨標籤，社會便很難再回到政策本身進行理性思考。

請繼續往下閱讀...

更令人憂心的是，社群媒體上的公共討論，也逐漸淪為立場對決。許多人不再關心法案內容與制度影響，而是先決定自己支持哪個政黨，再去選擇相信哪些資訊。只要立場不同，便開始互相攻擊、羞辱，甚至將所有問題簡化成政黨顏色間的惡鬥。筆者認為，當民主只剩下意識形態的對立，人民自然也會忽略政策與法案真正的重要性。

社群媒體上的公共討論，也逐漸淪為立場對決。許多人不再關心法案內容與制度影響，而是先決定自己支持哪個政黨，再去選擇相信哪些資訊；示意圖。（資料照）民主真正珍貴的地方，從來不是哪一方聲量比較大，也不是誰比較會操作輿論，而是在不同立場之間，依然能夠透過制度進行理性溝通與多元討論。言論自由的存在，也不代表可以藉由自由之名，發表與政策毫無關聯的情緒性攻擊。當公共空間只剩仇恨、謾罵與政治口水，失去的，不只是討論品質，更是民主制度本身的核心價值。

筆者認為，人民當然可以支持不同政黨，也能擁有不同政治立場，但不應因此失去對公共政策的理性判斷。無論是國防安全、醫療制度，還是任何民生法案，真正重要的，都應該是政策是否能改善並提升人民生活，而不是誰能藉此獲得政治利益。

台灣的政治長年以來，缺少願意冷靜討論公共政策的空間。民主政治應以民為本，回歸有效討論，而不是成為政黨鬥爭與仇恨動員的工具。唯有當社會願意重新把焦點放回政策本身，民主才能真正發揮它存在的意義。

（作者畢業於東吳大學政治系）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法