自由開講》中共刻意混淆的國際敘事戰

◎ 張亞柔

法國左翼政黨「不屈法國」（LFI）領導人梅朗雄日前稱台灣問題屬「中國內政」，應由「中國人自行解決」。相關言論隨即被中國官媒引用。（取自法新社、觀察者網、澎湃新聞，本報合成）

近期，法國部分左翼政黨人士公開表示，台灣問題屬於「中國內政」，應由「中國人自行解決」，並主張歐洲不應介入台海衝突。相關言論隨即被中國官媒大量引用，並搭配「西方無力承擔對中戰爭代價」、「歐洲終將選擇對中務實合作」等論述，試圖塑造國際社會逐步接受北京立場的形象。

中共試圖以偏概全，將個別政治人物發言，解讀為整個歐洲的集體立場。事實上，歐洲各國對中國與台海議題本就存在不同立場與政治光譜，單一政黨或人士的言論，不等同於國家正式政策，更不能代表整體歐盟戰略方向。

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近年來，歐盟對中國的定位已逐漸從單純經貿夥伴，轉向兼具合作、競爭與制度性挑戰的複合關係。尤其俄烏戰爭爆發後，歐洲國家對於以軍事力量改變現狀的風險明顯提高警覺，也更加重視印太地區穩定對全球供應鏈與國際安全的重要性。在此背景下，「維持台海和平穩定」早已成為歐洲主流政策論述之一，而非僅僅是區域性問題。

法國、德國、英國、荷蘭等歐洲國家，近年皆曾公開表達對台海和平的關注。歐盟官方文件與峰會聲明也多次重申，反對任何單方面以武力或脅迫方式改變現狀。這顯示多數歐洲國家真正關切的核心，在於避免區域衝突升高，而非支持任何一方以軍事方式推動政治目標。

中共輿論刻意將「不願介入戰爭」與「支持中國統一」兩者混為一談，藉此營造「西方終將接受北京主張」的認知氛圍。然而，避免軍事衝突與支持特定政治立場，本質上是完全不同的概念。許多歐洲國家確實擔憂對中全面衝突將帶來能源、經濟與供應鏈衝擊，但這不代表其接受以武力改變台海現狀，更不意味國際社會已放棄對區域安全的關注。

歐洲與台灣之間的合作近年持續深化，無論是半導體供應鏈、科技合作、經貿交流，或國會層級互動，皆顯示歐洲並未因中共壓力而全面倒向北京。部分歐洲國家甚至提升對印太安全的參與程度，反映其對區域局勢的戰略重視正在增加。

2026年2月，歐洲議會全會通過「歐盟戰略防衛暨安全夥伴關係」報告，指出需與台灣深化安全及防衛合作，並就中國對歐洲及印太安全所構成的挑戰表達關切。（法新社檔案照）

中共藉由放大特定歐洲政治人物言論，對內塑造「國際大勢有利中國」的心理優勢，強化民眾對中國外交實力與國際影響力的信心，同時削弱外界對國際制衡力量的認知。這類宣傳操作的重點，在於透過選擇性資訊放大，營造有利於自身敘事的氛圍。

當部分發言被刻意包裝為「西方正在接受中國主張」時，更需要回到完整政策脈絡與實際外交行動進行判斷，而非僅憑片段訊息便推論國際立場已出現根本性轉變。當前多數國家的核心立場，仍是反對片面改變現狀、反對以武力破壞台海和平，並持續關注區域穩定與國際秩序的維持。國際社會應審慎看待中共對相關言論的選擇性引用與擴大操作，避免遭其誤導而影響自身立場。

（作者為自由業）

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