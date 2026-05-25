自由開講》當「兩岸不是國與國」成為國民黨的投名狀

◎ 郭索

國民黨副主席張榮恭（左）在北京人民大會堂會見中共政治局常委王滬寧（右）時，稱兩岸不是「國與國關係」。（中央社資料照）

在美中對抗持續升高、台海局勢日益緊張的國際氛圍下，中國國民黨高層近期接連赴中國與中共高層會晤，從黨主席到多位副主席，相繼公開重申「九二共識」、「兩岸同屬一中」、「不是國與國關係」等論述，甚至部分說法已近乎直接承認「台灣是中國的一部分」。尤其副主席張榮恭在北京人民大會堂會見王滬寧時，公開表示兩岸「非國與國關係」，更讓外界清楚看見，國民黨內部的政治路線，早已逐步向中共的「一中原則」靠攏。這已不只是兩岸交流，而是一場對台灣主權定位的重新定義。

問題在於，北京從來沒有承認過國民黨口中的「一中各表」。對中共而言，「九二共識」只有一種版本，那就是「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。因此，當國民黨高層反覆強調「同屬一中」時，中共得到的並不是模糊空間，而是可以對內對外宣傳的政治成果。每一次國共會談、每一次人民大會堂內的握手畫面、每一句「不是國與國關係」，都會被中國官媒大量放送，成為北京對國際宣示「台灣內部支持一中」的重要證據。對中共而言，這些台灣政治人物最大的價值，不在於交流，而在於替北京說出它最想說的話。

請繼續往下閱讀...

更荒謬的是，國民黨長年高喊「捍衛中華民國」，如今卻又親手削弱中華民國存在的正當性。若兩岸不是國與國關係，那麼中華民國究竟是什麼？若台灣是中國的一部分，那麼中華民國的主權、軍隊、民主制度又該如何定位？當國軍官兵在第一線面對共軍軍機艦威脅時，當台灣社會努力強化國防韌性與國際合作時，卻有主要在野黨高層跑到北京，主動接受中共政治框架，這種矛盾已不只是論述問題，而是對國家認同與國際戰略空間的實質傷害。因為國際社會最在意的，從來不是台灣內部誰喊得最大聲，而是台灣是否仍具備堅定自我防衛與維持主權的政治意志。

若依國民黨所言，台灣是中國的一部分，那麼中華民國的主權、軍隊與民主制度又該如何定位？（資料照）

近年來，中共對台策略早已從單純軍事威嚇，擴展為全面性的認知作戰與統戰滲透。它不只透過軍機繞台、經濟施壓與外交孤立打擊台灣，更試圖透過台灣內部政治人物，慢慢改變社會對主權的認知。當「九二共識」被包裝成和平保證，當「不是國與國關係」被形容為務實交流，真正被淡化的，就是台灣作為民主國家的主體意識。更危險的是，部分國民黨人士還試圖將「疑美論」、「反軍購」、「和平統一」與「兩岸一家親」包裝成理性務實路線，讓台灣社會逐漸習慣接受中共設定的政治框架。這種慢性的認知侵蝕，比軍事威脅更值得警惕。

真正的和平，從來不是靠否定自己的國家定位換來的。歷史早已證明，對威權政權的一再退讓，不會換來安全，只會換來更進一步的壓迫。今天國民黨高層口中的「兩岸同屬一中」，在北京眼中不是善意，而是統戰成果；今天他們說的「不是國與國關係」，在國際社會聽來，就是台灣主權立場的鬆動。當一個主要在野黨從主席到副主席，都逐漸接受中共的語言與框架時，台灣真正面臨的危機，早已不只是外部軍事威脅，而是內部政治菁英對主權概念的自我矮化與慢性瓦解。

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法