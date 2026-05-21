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自由開講》無人機還沒飛 黃國昌先開火？

2026/05/21 09:00

◎ 蔡威

行政院研議推出「無人機特別條例」，引發朝野再度叫陣，民眾黨主席黃國昌指出，國防產業極其嚴肅，不該藉此大撈一筆發財。隨著立法院日前通過《軍購條例》7800億元版本，與原先需求大相逕庭，賴政府急於補強軍武破口，卻被在野公然抹黑，難道不是未審先判？

黃國昌可以質疑政府是否存在利益輸送，也可要求資訊透明來強化立院監督，但不能因為「有人可能獲利」，就去否定整體「國防產業政策」。（資料照）黃國昌可以質疑政府是否存在利益輸送，也可要求資訊透明來強化立院監督，但不能因為「有人可能獲利」，就去否定整體「國防產業政策」。（資料照）黃國昌可以質疑政府是否存在利益輸送，也可要求資訊透明來強化立院監督，但不能因為「有人可能獲利」，就去否定整體「國防產業政策」。民主政治核心，從來不是制肘政府，而是「有效監督」。尤其，面對中國持續擴張軍事布局，黃國昌的政治口水恐怕根本於事無補。

台灣國防必須完整不對稱防衛布局，加上近年徹底改變現代戰爭型態，包括無人載具、電子戰與供應鏈自主，已成未來戰場不可缺席一環。所謂低成本、高機動性的無人機，不僅可以重塑戰場，也改變了小型國家的防衛思維，從偵蒐、電子干擾到蜂群攻擊，無人載具早已不是防衛武器，已是不對稱作戰核心。相關研究顯示，無人機等反制系統已成全球國防科技發展重點，涉及雷達、通訊、AI判讀與衛星鏈結等跨領域整合，黃國昌過去多次參加立院外交及國防事務委員會還不清楚？

全球軍事科技快速進入無人化時代，再將無人機產業困在政黨互鬥，恐讓台灣再次錯失戰略先機；圖為陸軍無人機操作及運用。（資料照）全球軍事科技快速進入無人化時代，再將無人機產業困在政黨互鬥，恐讓台灣再次錯失戰略先機；圖為陸軍無人機操作及運用。（資料照）如今，全球軍事科技快速進入無人化時代，再將無人機產業困在政黨互鬥，恐讓台灣再次錯失戰略先機。

（作者為專欄採訪作家）

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