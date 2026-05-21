自由開講》從「北港皇太子」到立法院：當宮廟成為台灣民主的阿基里斯腱

◎ 蘇勳璧

近年來，台灣社會對國安危機與憲政僵局的討論，多集中在網路認知戰與立法院的議事攻防。然而，一場發生在雲林地方的暴力事件，卻如同一面照妖鏡，揭開了台灣民主防線最脆弱的底牌：誰控制了宮廟，誰就能實質動搖台灣的權力核心。

日前，北港朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀之子蔡晉財，因涉嫌率眾暴打前立委並組織「毒品少年團」橫行鄉里，遭到法院羈押禁見。這位年僅22歲、出入以保時捷代步的「北港皇太子」，之所以能視法治如無物、在地方「想打誰就打誰」，底氣並非單純來自家庭富裕，而是其家族背後那座台灣媽祖信仰重鎮──北港朝天宮，以及其延伸出的「神權、金權、政權」三位一體結構。

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年僅22歲、出入以保時捷代步的「北港皇太子」蔡晉財，涉嫌率眾暴打前立委並組織「毒品少年團」橫行鄉里，遭到法院羈押禁見。（民眾提供）

這不只是一起地方黑道治長、橫行鄉里的治安新聞，而是一條「控制宮廟 → 控制基層票倉 → 控制立法院 → 控制台灣」的嚴肅政治學邏輯。

一、 神權、金權與政權：地方派系的永動機

台灣俗諺常說：「第一做兄弟、第二舞廟寺、第三衝政治。」這句話道破了黑金、宗教與政治在台灣一脈相承的依存關係。

在地方政治的運作中，宮廟扮演了決定性的角色，這是一套完美的永動機：用宮廟的錢養黑幫，用黑幫的勢拿選票，用選票奪取議會與立法院的席次，再利用政治影響力阻擋《宗教團體法》修法，保護宮廟財務。當這套邏輯運作到極致，便產生了如蔡晉財般，連地方警政系統都集體噤聲、不敢插手的「高譚市」奇觀。

二、 質變的危機：境外紅錢的洗錢鏈與新共諜網

過去宮廟黑金只停留在「爭奪地方利益、影響立委選舉」的內政層面，但是近年來，這套結構已經在境外敵對勢力的介入下，徹底質變為國家安全危機。

由於台灣《反滲透法》嚴禁候選人收受境外政治獻金，中共統戰部門與在地的黑幫宮廟協力者，發展出一條高度偽裝的「洗錢與利益輸送鏈」：

【境外地下金流/虛擬貨幣】

↓ 入境洗白

【宮廟（匿名香油錢/普渡物資）】

↓ 利益轉化

【變相賄選（免費落地招待/民生物資/陣頭走路工）】

↓ 實質動員

【影響選民傾向/介入台灣選舉】

更令人憂心的是，近年檢警與監察院更接連查獲，部分具幫派背景的宮廟主事者或女乩身，利用宗教交流與卜卦算命為掩護，在台發展共諜組織、利誘現退役軍人刺探軍機。信仰本是純粹的精神寄託，但在台灣，宮廟的財務漏洞、黑幫的暴力基因、以及境外的政治意圖三者結合，讓宮廟變成了威脅民主最致命的特洛伊木馬。

台灣部分宮廟的財務漏洞、黑幫的暴力基因、以及境外的政治意圖三者結合，讓宮廟變成了威脅民主最致命的特洛伊木馬；圖為北港朝天宮。（資料照）

三、 精準打擊黑金，而非污名化宗教信仰

必須強調的是，並非台灣所有的宮廟皆是如此。

台灣絕大多數的民間信仰與宮廟，依然維持著良善、純粹的精神寄託與在地互助功能。例如同樣身為台灣媽祖信仰重鎮的白沙屯拱天宮，其徒步進香長年保持著和平、純樸與誠摯，甚少涉入地方黑金派系或政治動員。台灣社會真正面臨的威脅，並非源自宗教信仰本身，而是「特定黑幫直接開設、或實質掌控財務與董監事會的宮廟」。

我們必須將「虔誠的信眾」與「牟利的黑金政客」區分開來。正是因為我們尊重並想守護宮廟作為台灣珍貴的文化資產，才更不能放任特定勢力將神明「綁架」，為政治和經濟分贓的禁臠。

四、 控制立法院，就等於控制台灣？

回到這份政治邏輯的終點：控制宮廟，真的能控制立法院、進而控制台灣嗎？

當地方派系與黑金家族透過宮廟資源，成功將家族成員（如蔡氏家族的立委蔡春綢、顏氏家族的立委顏寬恒）送進立法院，甚至成為左右國會過半的關鍵少數時，台灣的最高民意機構便實質上被地方派系與其背後的利益結構所綁架。

在立法院內，他們可以透過審查預算威脅內政部與警政署，讓地方警政面對「皇太子們」的暴行時只能夾起尾巴；他們可以聯手封殺任何試圖讓宮廟財務透明化的法案，確保這塊「洗錢防空洞」永遠合法。

當地方派系與黑金家族透過宮廟資源，成功將家族成員送進立法院，如蔡氏家族的立委蔡春綢（左）、顏氏家族的立委顏寬恒（右），台灣的最高民意機構便被地方派系與其背後的利益結構所綁架。（資料照，本報合成）

五、 結語：守護民主，先從解構宮廟黑金開始

「北港皇太子」蔡晉財的囂張跋扈，只是這座龐大冰山露出海面的一角。

台灣社會常自詡為亞洲民主燈塔，但如果我們的民主基層，是由未受監督的宗教金流、橫行校園的毒品少年團、以及甘為境外統戰馬前卒的黑幫主委所築起，那麼這座燈塔的根基便是沙聚之塔。

當地方警政在副議長與朝天宮的陰影下失靈，唯一的解決之道，就是以國安與法治的重拳，強力介入宮廟的財務稽核與黑幫掃蕩。唯有斬斷「境外資金 → 宮廟黑金 → 地方選舉 → 中央立委」這條利益鎖鏈，台灣的民主，才不會繼續被神明背後的黑影所左右。

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（作者為中台灣教授協會常務理事、公共衛生學者）

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