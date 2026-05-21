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自由開講》這些年 公務員失去的尊嚴

2026/05/21 07:30

◎ 小小公務員

十年前，公務員仍是許多人心中追求的職業之一。

那個年代，社會上充斥著「22K」的低薪環境，許多年輕人在民間企業苦苦掙扎，而公職則象徵著穩定。為了考上高普考，無數人日以繼夜地苦讀，只為了能夠進入公職。

當時，公務員雖然薪水稱不上富裕，但至少有相對穩定的待遇和制度。

然而，這些年來，公務員逐漸失去的，並不只是待遇上的優勢，還有公務員應有的尊嚴。

而這份尊嚴的流失，最根本的原因，不是年金改革而是制度上的不公平。

過去為了考上高普考，無數人日以繼夜地苦讀，只為了能夠進入公職。（資料照）過去為了考上高普考，無數人日以繼夜地苦讀，只為了能夠進入公職。（資料照）基層公務體系中有許多不合理的情況：

工作量與人力配置長期失衡。

權責劃分不清，責任無限上綱。

只能選擇補休的加班成為常態。

法律責任不對等。

體制內存在明顯的工作分配不均。

然而這些問題其實一直都存在，只是過去公務員的待遇、與社會地位仍具有一定吸引力，讓許多人願意忍耐，甚至相信自己的付出終究是值得的。

如今，當這些制度優勢逐漸消失，那些原本被隱藏在心中的不公平，逐漸成了無法忽視的存在。

近年來，勞動基準法持續修法完善勞工保障如一例一休、延長工時上限規範、加班費加成及休息時間規範，與此同時，各機關與學校聘用適用《勞動基準法》的約用人員也越來越多。

結果造成許多機關為了節省預算，假日與夜間活動指定由公務人員支援，因為機關可以「預算不足」為理由不發給公務員加班費。

也有機關要求基層公務員同時兼任兩個以上的學校職務，甚至有人還被學校指派兼任職務以外的工作。

於是，基層公務員意外成了最廉價的人力。

這些事情看似零散，卻共同反映出同一個問題，制度與現實要求基層公務員承擔高度責任與義務，卻未提供相對應的保障與支持。

許多基層公務員並不害怕辛苦。

基層公務體系工作量與人力配置長期失衡。示意圖。（資料照）基層公務體系工作量與人力配置長期失衡。示意圖。（資料照）真正令人灰心的是，當一個制度要求你無限配合，要求你承擔責任，卻不給你應有的保障和尊重，在這樣的環境下，逐漸流失的，不只是工作的熱情，而是對制度公平的信任。

責任向下集中，資源與待遇卻未必向下分配。

被期待無限付出，卻不被尊重。

社會對公務員有極高的要求，但當公務員的權益受到侵害時，卻很少有人願意替他們發聲。

這種矛盾，使得許多公務員逐漸失去工作的使命感。

不是因為他們不願意付出，而是因為長期感受到自己的專業不被尊重，付出不被珍惜，權益不被保障。

公務員需要的不是掌聲，而是基本的尊重。

公務員並不奢求特殊待遇。希望的不過是合理的權責分工、合理的人力配置、超時工作保障及對專業的尊重。

公務員希望的不過是合理的權責分工、合理的人力配置、超時工作保障及對專業的尊重。（資料照）公務員希望的不過是合理的權責分工、合理的人力配置、超時工作保障及對專業的尊重。（資料照）這個問題與政治立場無關。

它反映的是一個越來越明顯的現實，當社會不再尊重公務人員，最終受損的，不只是公務體系，而是整個國家的治理品質。

（作者為公務員）

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