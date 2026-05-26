自由開講》台灣未來帳戶三讀前應先交代財源與負擔

◎ 再米

立法院本會期若要推動「臺灣未來帳戶特別條例草案」，就不能只強調孩子成年後能多一筆資產。

兒童資產政策可以討論，少子化、低薪與養育壓力也確實需要政府投入；但國家若要替零至十二歲兒童建立帳戶，等於立下一項長期財政承諾，必須先接受財源、預算排擠與世代公平的檢驗。

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國民黨、民眾黨共推的草案規劃，零至十二歲兒童帳戶初始投入五萬元，之後每年由政府再存一萬元。（資料照）依報導，國民黨、民眾黨共推的草案規劃，零至十二歲兒童帳戶初始投入五萬元，之後每年由政府再存一萬元。行政院主計總處以約二二六萬名兒童估算，第一年需約一一三○億元，第二至十三年每年約二六六億元，經費上限四五○○億元。這些數字顯示，法案不只是幫孩子開戶，而是把十多年支出納入國家財政排序。

財源若交代不明，帳戶名稱再溫暖也撐不起制度。經費若優先動用以前年度歲計賸餘，不足時再由舉債支應，立法院就必須交代景氣反轉時如何維持撥補、債務增加時哪些支出會被壓縮、資金收益不如預期時是否補足差額。若不分家庭所得普遍投入，真正需要托育、教育與弱勢兒少照顧的孩子，反而可能被平均分配稀釋需求。

立法院若急著宣示替孩子存錢，卻沒有同步說明哪些服務可能延後、哪些預算可能被擠壓，善意也可能在預算排序中排擠真正需要即時服務的家庭；示意圖。（資料照）少子化政策不能只靠替孩子開帳戶。托育、教育、弱勢兒少照顧與家庭生活壓力，都比十八歲時的帳戶餘額更早影響孩子的成長。立法院若急著宣示替孩子存錢，卻沒有同步說明哪些服務可能延後、哪些預算可能被擠壓，善意也可能在預算排序中排擠真正需要即時服務的家庭。

臺灣未來帳戶若要走向三讀，就不能把「投資下一代」當成迴避預算追問的理由。立法院應先把穩定財源、所得分級、用途限制、風險揭露、定期檢討與退場條件寫清楚；否則這項草案未必替孩子增加選擇，反而可能在孩子成年前，先縮小國家照顧下一代的預算彈性。

（作者為退休人士）

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