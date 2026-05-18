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話說李筱峰》習近平會掉入「修昔底德陷阱」嗎？

2012年美國學者Graham Allison從修昔底德在的《伯羅奔尼撒戰爭》中得到靈感，提出「修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）的概念，描述當新興強權崛起威脅到既有霸主的地位時，雙方極易爆發毀滅性戰爭。這個概念被用來分析美中衝突，比喻新霸權（中國）引起舊霸權（美國）的戒心。
李筱峰

李筱峰

2026/05/18 15:30

◎ 李筱峰

兩千四百五十七年前，古希臘世界發生了一場「世界大戰」，即西洋史上著名的「伯羅奔尼撒戰爭」。以雅典為首的「提洛同盟」，與以斯巴達為首的「伯羅奔尼撒聯盟」之間，發生了前後達廿七年的征戰，幾乎當時所有希臘城邦都參與其中，戰鬥遍及整個希臘文化圈，最後斯巴達勝利。

雅典與斯巴達，代表著兩種截然不同的政治模式雅典崇尚民主、文化與商業，發展出開放多元的海洋文明；而斯巴達則是實施極權統治、全民皆兵的軍事城邦，專注於嚴格的陸地霸權。所以這場戰爭，是雅典式民主的潰敗！

話說李筱峰》習近平會掉入「修昔底德陷阱」嗎？川普與習近平在北京會晤，習近平提出中美關係「不要掉入修昔底德陷阱」。（取自貼文）
古希臘歷史學家修昔底德在其名著《伯羅奔尼撒戰爭》一書中，解釋：「使戰爭不可避免的真正原因，是雅典實力的增長，以及斯巴達因此產生的恐懼」。

2012年美國學者Graham Allison從修昔底德在的《伯羅奔尼撒戰爭》中得到靈感，提出「修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）的概念，描述當新興強權崛起威脅到既有霸主的地位時，雙方極易爆發毀滅性戰爭。這個概念被用來分析美中衝突，比喻新霸權（中國）引起舊霸權（美國）的戒心。

日前川普與習近平在北京會晤，習近平忽然提出中美關係「不要掉入修昔底德陷阱」。

這個比喻恰當嗎？真正恐懼的又是誰呢？

委內瑞拉的馬杜羅涉販毒，於今年1月遭美國逮捕到紐約受審。（路透檔案照）委內瑞拉的馬杜羅涉販毒，於今年1月遭美國逮捕到紐約受審。（路透檔案照）新霸權的中國是雅典嗎？非也，當年在希臘世界新崛起的一方，是以雅典為首的「提洛同盟」，用現在的話，是民主陣營；但現在中國結合的，是俄國、伊朗、北朝鮮、委內瑞拉…，都是專制政權。伊朗還是屠殺自己人民的神棍政權！所以，崛起的中國新霸權，不是雅典的民主陣營，而是專制的「軸心國」。

委內瑞拉的毒梟馬杜羅、伊朗的神棍首腦哈米尼，已遭到「美帝」川普的痛擊。該恐懼害怕的應該是中國吧！新起的中國，應該學雅典，而不是斯巴達，不必擔心修昔底德陷阱！

這趟中國行，川普顯然讓習近平表示不會支持伊朗，「邪惡軸心國」似有鬆動跡象。但是習近平的面子總要顧一下，所以川普讓習近平盡情表達：「台灣問題是中美關係的重中之重」，但川普則一概已讀不回。川普還對記者說，習近平問他：「我們打台灣，你會出兵協防嗎？」川普說：「我不回答這個問題，這問題的答案只有一個人知道，那就是我。」川普不回答，就是高明的回答。

這趟中國行，川普顯然讓習近平表示不會支持伊朗。圖為伊朗最高領袖穆吉塔巴。（路透檔案照）這趟中國行，川普顯然讓習近平表示不會支持伊朗。圖為伊朗最高領袖穆吉塔巴。（路透檔案照） 川普還放話：「我希望他們（指台灣）不要走向獨立，那會引起很大的戰爭」，他希望在九千公里外的地方不要戰爭。這句話，雖然對台灣說，其實有安慰（並示意）習近平的用意。

其實，叫台灣不要獨立是一句空話，因為川普知道，台灣事實上是一個獨立的政治實體。呼籲一個實際獨立的政治實體，不要獨立，就像台灣俗語說的–「放屁安狗心」，但無損於台灣。

這次「川習會」結束，台灣人最關心的，中共會打台灣嗎？那就看習近平願意掉入「修昔底德陷阱」嗎？

美國總統川普叫台灣不要獨立是一句空話，因為台灣事實上是一個獨立的政治實體。（美聯社檔案照）美國總統川普叫台灣不要獨立是一句空話，因為台灣事實上是一個獨立的政治實體。（美聯社檔案照） （作者是台北教育大學榮譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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