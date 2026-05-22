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自由開講》「發錢治國」的幻覺：當普發一萬成財政民粹化的開端

2026/05/22 10:00

◎ 吳信穎

國民黨立委羅明才提出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張全民普發一萬元「國民支援金」。（資料照）國民黨立委羅明才提出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張全民普發一萬元「國民支援金」。（資料照）

近期國民黨立委羅明才提出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張全民普發一萬元「國民支援金」，理由係中東戰事造成油價與原物料波動，進而衝擊民生經濟。該案已於立法院完成一讀，若全面實施，國庫支出將高達2360億元。表面上，此乃照顧人民之經濟措施；然而，其背後真正浮現者，卻是台灣近年財政紀律逐漸被選舉權謀取代。

藍白陣營持續以「超徵稅收」作為普發現金正當性基礎，塑造政府「多收人民稅金」形象，進而主張「還稅於民」。然而，所謂超徵，本質並非政府任意加稅，而係近年半導體與AI產業爆發式成長，使企業獲利、資本市場交易及高所得者稅收同步增加。換言之，這並非「劫民之財」，而是全球供應鏈重組下，特定產業獲取超額利益後所形成的財政結果。

然而，也正因AI紅利高度集中，多數基層勞工、中小企業與傳統產業並未真正受惠，人民對高房價、高物價與薪資停滯的不滿日益累積。於是，政治人物便利用這種相對剝奪感，將「超徵」包裝成政府壓榨人民的象徵，再以普發現金作為情緒出口。但真正該被討論者，應是如何透過稅制改革、社會重分配與產業轉型，縮減AI時代下擴大的貧富差距，而非一次性撒錢。

藍營利用AI時代紅利高度集中在高科技產業的特性，以普發現金拉攏基層勞工、中小企業與傳產業者；示意圖。（資料照）藍營利用AI時代紅利高度集中在高科技產業的特性，以普發現金拉攏基層勞工、中小企業與傳產業者；示意圖。（資料照）

惟於此次提案刻意結合中東戰事與民生危機。當論述不斷強調「國際戰爭造成物價上漲」、「人民因全球衝突受害」，甚至隱約將民生痛苦與台美合作進行連結時，便可能形成一種潛移默化的政治暗示，即人民生活困境源於國際戰略與親美路線。此種情緒化連結，正是現代認知戰最危險之處，其並非直接宣傳，而是將複雜國際政治簡化成日常怨氣出口。

此外，本案亦反映出台灣近年憲政運作逐漸失衡。立法院本應監督預算與法律，然而部分在野勢力卻逐漸傾向以特別條例介入行政資源配置，一方面大幅刪凍行政預算，使政府施政困難；另一方面再高喊「普發現金照顧人民」，最終將治理失能責任歸咎執政黨。此種操作，本質上乃「先削弱政府，再利用失能進行政治動員」的雙重策略。

在社群媒體與演算法推波助瀾下，「政府超收人民稅金」、「藍白替人民爭取一萬元」等口號，遠比財政紀律與預算制度更容易傳播。久而久之，公共政策便不再建立於制度理性，而淪為情緒動員競賽。疫情時期的普發現金，尚可視為特殊背景下的緊急措施；但若後疫情時代仍將「全民發錢」制度化、常態化，最終犧牲者恐非政治人物，而是國家治理能力與下一代的未來

疫情時期普發現金，可視為特殊背景下的緊急措施；但若後疫情時代仍將「全民發錢」常態化，最終犧牲的是國家治理能力與下一代的未來；示意圖。（資料照）疫情時期普發現金，可視為特殊背景下的緊急措施；但若後疫情時代仍將「全民發錢」常態化，最終犧牲的是國家治理能力與下一代的未來；示意圖。（資料照）

（作者為公務員兼法律研究所）

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