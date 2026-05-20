自由開講》會考前夕政治秀 「花蓮王2.0」校園動員令

◎ 楊智強

5月16日及17日舉行國中會考，上週正是考生最後衝刺、各校全力備戰試務的緊要期間。然而，花蓮縣卻在關鍵時刻上演了一齣越俎代庖、政治干擾教育的大排場。國民黨籍花蓮縣長參選人、現任吉安鄉長游淑貞，竟以發送「包中御守」給全縣考生為名，要求花蓮縣各國中校長及主任，親赴吉安鄉公所配合領取。

公所對非轄區內學校 無行政指揮權

吉安鄉長游淑貞發國中會考祝福御守給花蓮全體國中學生，被質疑違反行政中立。（吉安鄉公所提供）依據地方自治規範，鄉公所對非轄區內的學校毫無行政指揮權。如今吉安鄉公所卻能堂而皇之，逾權動員全縣教育行政人員，讓遠在偏鄉車程往返需半日的地方，如富里、豐濱等國中校長主任們舟車勞頓，嚴重干擾各校考前緊鑼密鼓的校務運作。如此肆無忌憚的行政傲慢，更是慷公家資源之慨，實為特定候選人選舉鋪路的造勢大會。

將教育專業及公部門倫理踩在腳底的陋習，花蓮人並不陌生。過去傅崐萁擔任縣長期間，動員全縣公教人員出席「各宗教祭天祈福遶境」活動早已行之有年，威權氛圍下，基層長年噤若寒蟬，深恐未配合出席將直接影響年終考核與未來的校長遴選。唯獨2018年傅崐萁因案入獄，時任代理縣長蔡碧仲曾裁示取消，並將省下數百萬元經費直接撥給各宗教團體獨立辦理，減輕當時公教人員行政負擔。

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誰把國中校長、主任當候駕侍從？

當年是縣長綁架校園，如今連鄉長竟能「升等」指導全縣，明目張膽將政治黑手伸入學校，儼然把校長、主任當成候駕侍從，活脫脫是「花蓮王2.0」加強版。荒腔走板的御守發放秀，不僅引發家長們對犧牲學生受教權的憂慮，更讓「政治退出校園」的底線徹底瓦解。

一連二天的國中會考於17日結束，考生跟家長步出考場。（花蓮縣府教育處提供）校園應是孕育獨立思考的聖地，豈容淪為政客操弄「侍從主義」的提款機？教師組織正致力推動行政減量、期盼將專業自主還給基層，國民黨花蓮參選人卻公然踐踏校園行政中立。真心的祝福毋需透過大張旗鼓的跨區動員來證明，唯有回歸「行政支援教學」本質，花蓮鄉親們一起捍衛全縣師生拒絕政客交辦的非關教學活動，教育專業與行政中立，才能真正回到校園。

（作者為社會科教師）

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