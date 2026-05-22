自由開講》鄭麗文的山炮風令人痛心疾首

◎ 愚工

針對國民黨主席鄭麗文（右）表示六月希望訪美並與川普見面一事，華府智庫「傳統基金會」資深研究員葉望輝（左）批「不切實際、欠妥考量且荒謬」。（資料照，本報合成）國民黨主席鄭麗文接受彭博新聞（Bloomberg TV）訪問，表達期望六月訪美並與川普總統見面，並推銷所謂反台獨等敘事。對此，美國前副總統錢尼時期的副國安顧問，華府智庫「傳統基金會」資深研究員葉望輝5月1日批評鄭是「不切實際、欠妥考量且荒謬」，並質疑鄭麗文助長北京分化與脅迫台灣的企圖，對美國的利益毫無益處。

的確，鄭麗文當上國民黨主席後，猶如沐猴而冠，使出渾身解數，用盡她認為可以「討習近平歡心」的言行舉止祈求習核心關愛的眼神，果然弄得龍心大悅，贏來鄭習會。握過主席的手後，鄭麗文言行舉止進化到囂張的地步，4月27日受邀上《蘭萱時間》接受專訪，聲稱她日前訪中行引起美國內部很多專家、精英圈的熱議，甚至有一位布朗大學的教授認為，她應該得諾貝爾和平獎。鄭麗文還說，美國人現在很期待她去訪美，親自看到本人，有很多國際、美國媒體都排隊等著專訪她，「他們都希望在川習會之前訪問到我，也都很好奇我對川習會的態度與立場。」

筆者認為鄭麗文於鄭習會後態度囂張，她日前上《蘭萱時間》接受專訪時聲稱很多美國人期待她訪美，還有很多國際、美國媒體都排隊等著專訪她。（擷取自YouTube@中廣流行網 i like radio）鄭麗文這番話猶如「范進中舉」故事裡，中舉後癲狂不己的范進；演譯了中國東北順口溜「山炮進城，腰纏麻繩」的山炮角色。這則順口溜諷刺山中大爺第一次進城，以他認為的盛裝打扮進城後的種種笑話；也詮釋了中共紅二代北京華遠集團黨委書記兼董事長，任志強諷刺習近平的名言，他諷刺習近平是一位「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。

鄭麗文的山炮風看在中國官民的心目中，無論只是個笑料，還是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，對台灣都是傷害，她是台灣之恥，令人痛心疾首。

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（作者從商）

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