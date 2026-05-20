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自由開講》錯用「教師荒」，恐將真的「教師荒」

2026/05/20 08:00

◎ 張睿銓

近年來，「教師荒」一詞頻繁在媒體報導與社群平台上出現。然而我們是否謹慎思考過它的定義？（擷取自網路，本報合成）近年來，「教師荒」一詞頻繁在媒體報導與社群平台上出現。然而我們是否謹慎思考過它的定義？（擷取自網路，本報合成）

近年來，在媒體報導與社群平台上，「教師荒」一詞頻繁出現。每當第一線公立學校教師提及教學現場的衝突、行政負擔的沉重或是職場壓力時，結語往往導向「現在已經很缺老師了，再不改善環境，就沒人要當老師了」。幾年前才從教學現場退役的我，完全認同、也深切同理這些老師所遭遇的痛苦與挑戰。從行政工作、親師衝突，到情緒勞動與校園安全，台灣教育現場確實有許多亟待改善之處。然而，在將這些問題一概連結到「教師荒」之前，我們是否謹慎思考過它的定義？這樣的連結是否真能幫助老師解決問題？

真正的「缺工」，通常指的是長期開缺、持續招募仍難以補足人力，甚至已開始影響產業基本運作。根據勞動部 2024年「全時職位缺工概況」調查，真正面臨長期缺工的重災區是製造業、營建工程與醫療保健社福產業。這些產業不僅高度勞力密集，更與每個人的生命安全、老化照顧與基本生活直接相關，其人力危機恐怕比多數教育領域更加迫切。

而在教育領域中，多數公立學校的學科職缺競爭依然激烈，真正的「荒」僅出現在特教、幼教與偏鄉地區。公校教職長久以來結合了國家保障與相對優渥的福利，至今仍是許多社會新鮮人除了公務員之外的就業首選。因現職之故，我與各地公校教師的交流時也得知，都會區學校無論是正式或代理職缺，最終都能補滿。因此，台灣並未出現「全面性」的教師荒。若我們概括地指稱「教師荒」，無視「一般學科競爭激烈」與「特教、幼教、偏鄉乏人問津」的真確差異，恐有失偏頗。

因此，教育界真正需要面對的，也許不是單純的「缺人」，而是人力分配失衡、代理制度長期扭曲，以及特教、幼教與偏鄉支持系統不足等更深層的結構問題。若無法區分什麼是全面性的人力崩解，什麼是特定區域、特定類型與制度設計造成的困境，公共討論便可能失焦。

教育界真正需要面對的，是人力分配失衡、代理制度長期扭曲，以及特教、幼教與偏鄉支持系統不足等更深層的結構問題；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）教育界真正需要面對的，是人力分配失衡、代理制度長期扭曲，以及特教、幼教與偏鄉支持系統不足等更深層的結構問題；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

我們清楚看見許多教師正在承受的壓力，也認為教育現場亟需改善。但若公共討論持續把所有教育困境都連結到「教師荒」，不僅可能讓原本有意投入教育工作的人，因對前景過度悲觀而卻步，也可能使政府在資源有限的情況下，錯估整體人力情勢，排擠了迫切需要支援的領域。也正因為每一份職業對社會的貢獻皆等值，我們期望一同釐清老師們的困境，並體現社會整體的公平正義。

（非營利組織研究員）

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