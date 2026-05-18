賴中強 公民力量》男丁格爾與鋼鐵英雄—以第二次國防特別條例過渡緩解護理師荒

衛福部原定117年實施「三班護病比」，然總統賴清德於5月12日宣布，提前至116年實施。為讓一年後的護理人力可以明顯較當下更為充足，除了提高護理人員待遇，留住人才，擴大專業人力培育外，還可以提高護理人員的男性比例。筆者呼籲，國防部應站在全民自主國防、全社會防衛韌性的角度，設計合理兼顧各方需求的「醫護役」。

◎ 賴中強

「男丁格爾」是指在傳統以女性為主的護理職業環境中，少數的男性護理師。電影「鋼鐵英雄」，則描寫美國軍醫戴斯蒙·T·杜斯在沖繩島戰役的猛烈敵火下，勇敢搶救同袍的故事。下方照片翻攝自國防部軍醫局2017年9月《軍醫》雙月刊。

軍醫搶救同袍示意圖。（取自貼文，翻攝自國防部軍醫局2017年9月《軍醫》雙月刊）

三班護病比擴增人力需求

台灣自2024年3月起推動「三班護病比」標準，衛福部原本以獎勵之方式推動。立法院5月8日三讀修正《醫療法》，改為強制實施，違規醫院將遭連續罰款，甚或停業。此一措施，對於避免護理師過勞，提升病人照護品質，當然是正面。問題在於「冰凍三尺，非一日之寒」，政府理應投入更多的經費（政府預算及調漲健保費），協助醫院提高護理人員待遇，留住人才，擴大專業人力培育，以落實修法目的。

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但是，為了避免準備不足，修法倉促上路下，醫院為求免罰而減少病床，反造成排隊住院病人等更久的窘境，政府勢必要有過渡期間與過渡措施。衛福部原本定兩年後實施，賴清德總統於5月12日宣布改提前到一年後實施。一年的準備期，轉眼就到。賴政府如何讓一年後的護理人力可以明顯較當下更為充足？治標、治本，長期、短期，必須並進。

為了達成「三班護病比」標準的目標，除了提高護理人員待遇，留住人才，擴大專業人力培育外，還有一個可考慮的方向，就是提高護理人員的男性比例。下方圖，是近年來護理科系畢業生的性別比以及實際執業人數的性別比統計，護理科系畢業生的男女比例約為一比八，但是，實際執業的男女比例約為一比二十。顯見，相較於女性，有高比例的男性護理科系畢業生選擇不投入護理職場。其背後原因，有待遇因素，也有社會性別刻板印象。如何更提升護理人員的待遇，以及職業尊嚴，是台灣社會該長期努力的目標。

歷年護理科系畢業人數及職業人數性別比。相較於女性，有高比例的男性護理科系畢業生選擇不投入護理職場。（取自貼文）

但是，就未來一年、兩年或三年的過渡階段而言，或許可以有個做法，作為過渡性緩解護理師荒的措施。那就是結合男性護理科系畢業生的兵役制度。

2023年男丁格爾倡議與保守的國防部

其實，早在2023年9月28日，行政院院會通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班費獎勵等12項策略計畫。三週後，10月19日，護理師護士公會全國聯合會即提出呼籲，應開放男性護理師在醫院服替代役，可望舒緩人力不足且執業不中斷。2024年10月17日，王定宇、沈伯洋、洪申翰委員及其他多位朝野立委於立法院外交及國防委員會提出臨時動議 ｢具護理師證照役男優先分發國軍醫院服役｣，經決議通過，且國防部允諾研議辦法實施。

依護理師護士公會全國聯合會原評估，如全面開放，每年約可增加1400名男護理師。最終，國防部於2024年底決定：由三總、榮總等14間國軍醫院，每年提供221名護理師替代役役男名額。參照下方圖（115年度各需用機關一般替代役役別實施順序及人數分配表）及歷年同一統計資料，可以看出國防部的決策，仍然相當保守：

（1） 護理師轉服替代役之服役機構，限於三總、榮總等軍醫體系，統一以退輔會為需用機關。而不包括其他公立、私立醫院。

（2） 從退輔會近年社會役名額（社會役含醫療替代役，後者含護理師轉服替代役），2024年社會役542人、2025年557人、2026年701人，應可判斷國防部2024年底確認的護理師轉服替代役名額221名之政策，實際上於2026年開始實施，首年實際人數約在150-250人之間。

（3） 適用一年制兵役的94年次以後役男，國防部政策上僅允許具「替代役體位」者，轉服替代役之社會役，其他具「常備兵體位」且因「家庭因素」、「宗教因素」轉服替代役者，一率分發擔任民防役。所以，未來可預計前述150-250人護理師轉服替代役名額，如政策不予變更，將逐年下降至接近零。

115年度各需用機關一般替代役役別實施順序及人數分配表。（取自貼文）

出路：以醫護役結合男丁格爾與鋼鐵英雄

筆者完全可以理解在2024年役期恢復為一年後，國防部站在兵役公平性與備戰人力需求考量，對於護理師轉服替代役的保守立場。畢竟，好不容易才將役期恢復為一年，而且94年次以後役男，剛砍掉所有研發替代役。但是，這樣的保守立場是站在「軍醫軍護」與「醫療替代役」截然二分，甚至對立的角度思考。

期待國防部顧部長，跳脫國軍職業軍人本位思考，站在全民自主國防、全社會防衛韌性的角度，促成醫療、護理、軍方及公民對話，考量平時與戰時醫護人員需求，設計合理兼顧各方需求的「醫護役」。例如為期兩年的兵役：

（1）第一個半年受訓（含基礎訓及敵火下醫護作業）

（2）第二個半年至公私立醫院服役，補充「三班護病比」標準強制實施初期的人力不足

（3）第二年，每季第一個月至灘岸守備部隊、城鎮守備部隊或其他基層連隊駐地服役，熟悉戰時駐地環境及戰備任務

（4） 第二年，每季第二個月及第三個月在公私立醫院服役

（5）退伍後納入後備軍人管理，納入「軍醫軍護」教召動員

其中，第（1）部分共六個月，薪水比照義務役士兵，第（3）部分共四個月，薪水比照志願役士兵，第（2）及（4）部分共十四個月，薪水比照專業護理師，由公私立醫院負擔，國家部分補助。

如此，國家大幅擴充受過敵火下醫護作業訓練的「軍醫軍護」；護理科系畢業役男換得專業不中斷，役期不過長，待遇較一般義務役更為優厚的職涯銜接；醫療體系換得「三班護病比」標準實施初期，護理師荒的緩解；台灣社會一般民眾換得平時與戰時更大的醫護人員健康支持！是真正的多贏政策。

筆者向國防部長顧立雄喊話，望其跳脫國軍職業軍人本位思考，站在全民自主國防、全社會防衛韌性的角度，設計合理兼顧各方需求的「醫護役」。（資料照）

台灣的自主國防，除了對美國政府軍購外（此部分立法院已通過《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》），同樣重要的「國產」無人機、無人艇、台灣之盾防空系統，直接「商購」的「通用彈藥」、「軍備產能新（擴）建產線」、「AI輔助情報決策模組」及「部隊覺知套件（TAK）及台灣戰術網路（TTN）」，均有待朝野完成第二次國防條例立法。更重要的，萬一發生戰爭，無論前線或後方，都必須有充足的醫護人員，可以在敵火下，進行醫療救護工作，這部分更應周延規畫「醫護役」。後，納入後續國防特別條例。

2020年代全球世局紛擾，科技變遷產業鏈重組，台灣既處於野心強鄰之旁，又面臨不均衡產業轉型下，貧富差距擴大的內部緊張，台灣本質上就是複合型的危機社會。任何刻意將「社會團結政策」與「全社會防衛韌性」二者對立攻擊的言論，都將無助於社會團結，也無助於防衛韌性。

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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