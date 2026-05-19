自由開講》天龍國的高牆：沈伯洋選擇最困難的一戰

◎ 蕭錫惠

2026台北市長選舉，從來不只是一場地方選戰。

它更像是一場關於「台灣首都究竟要往哪裡走」的價值對決。

請繼續往下閱讀...

當民進黨正式徵召沈伯洋參選台北市長時，許多人第一時間想到的，不是政策，而是「這很難選」。因為台北長期被視為藍營優勢區，甚至被戲稱為「天龍國」。

民進黨台北市長提名人沈伯洋到保安宮參香，大批熱情民眾紛紛湧上前，伸出雙手要求握手、合照。（資料照）但真正值得思考的，其實不是誰比較會選舉，而是台北為何會形成今天這樣的政治與經濟結構。

1949年之後，大量中央政府機關、金融資源、高等教育與國營事業集中在台北。這不只是行政中心的形成，更是一整套「權力—資產—階層」的累積系統。

許多早期取得土地、宿舍、眷村與核心區域房產的人，在後來數十年的都市發展中，逐漸累積龐大資產。

真正改變命運的，很多時候不是能力，而是進場時間。

民主化之後，投票權雖然平等，但資產結構並沒有重新洗牌。

房地產價格持續上升，使既有資產持有者財富快速增加，而年輕世代則愈來愈難翻身。

於是，今天的台北開始出現矛盾現象。

許多人知道高房價、低薪資、人口外流與階級固化正在惡化，但同時又害怕真正的大幅改革。因為改革可能影響房價、資產與退休安全感。

這也是「天龍國」真正的本質。

它不只是傲慢，更是一種長期資產累積後形成的安全感依附。

然而，一個城市如果只剩下資產保值功能，而逐漸失去年輕人對未來的期待，繁華最後往往會慢慢變成停滯。

這幾年，台北其實已開始出現警訊。

青年租屋壓力愈來愈高，小家庭難以定居；許多年輕創業者與科技人才，開始往新竹、高雄、台南甚至海外移動。

台北市房價不斷高漲，青年租屋壓力愈來愈高，小家庭難以定居。（資料照）相較之下，高雄與台南近年因科技產業與半導體發展，開始重新吸引部分青年人口回流。

這代表一件事：城市的未來，從來不是固定的。

真正危險的，不是改變，而是以為自己永遠不需要改變。

東京曾因資產泡沫陷入長期停滯；首爾近年也因房價與青年貧窮問題，逐漸形成世代對立。沒有任何城市，可以永遠依靠過去累積的資產與制度紅利維持繁榮。

也因此，在這樣的艱困選區裡，願意投入挑戰的人，本身就代表一種態度。

東京、首爾曾因資產泡沫等問題，逐漸形成世代對立。圖為日本東京公寓。（彭博檔案照）



沈伯洋面對的，不只是選舉攻防，而是一整套已經運作數十年的結構慣性。

在一座愈來愈被安全感綁住的城市裡，敢談風險與改變的人，本身就已經代表另一種未來。

真正重要的，從來不是攻擊聲量。

而是有沒有人願意面對問題。

因此，這場選戰真正的價值，也許不只是勝負。

而是有沒有人願意重新想像：

台北是否還能成為一座讓年輕人敢夢想、敢努力、也相信未來仍有機會的城市。

真正的首都，不該只是讓既得利益者安心的地方，而應該是一個讓努力的人仍有機會翻身的地方。

因為當一座城市開始只保護過去，它就會慢慢失去未來。

真正讓城市衰老的，不是房子太舊。而是年輕人不再相信，努力仍然有意義。

民進黨市長參選人沈伯洋（前排左二）面對的，不只是選舉攻防，而是一整套已經運作數十年的結構慣性。（資料照） （作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法