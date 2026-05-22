自由開講》台灣民主保衛戰：從王愛琳案看全球反滲透新秩序

◎ 蕭錫惠

從美國加州亞凱迪亞前市長王愛琳承認非法擔任外國政府代理人，到英國與紐約針對「海外警察站」與祕密代理網絡展開調查，全球民主國家正逐漸進入一場新的「透明化時代」。

美國加州亞凱迪亞前市長王愛琳承認非法擔任外國政府代理人，最高面臨10年徒刑。（路透檔案照）

這不只是司法新聞，而是一場民主文明的自我修復。

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冷戰時期，蘇聯曾透過媒體、學術與地下情報網滲透西方社會；東德史塔西則利用龐大線民系統控制人民思想。歷史反覆證明：民主真正的危機，往往不是敵人站在國境之外，而是滲透早已進入制度之內。

王愛琳案揭露了一種新型態的政治作戰模式：以地方媒體、社區服務與族群認同作為包裝，實際上卻接受外國政府指示，進行特定政治宣傳。當民主制度被境外勢力利用時，問題便不再只是立場不同，而是民主本身開始從內部崩解。

美國司法部近年大量啟動《外國代理人登記法》相關案件，其核心精神很清楚：你可以支持任何政治立場，但不能秘密替外國政府工作。所有涉及外國資金、指令與政治影響的行為，都必須公開透明，接受民主監督。

過去以媒體、學術、文化交流或社團名義進行的灰色滲透，如今正逐漸被納入國安與司法審查範圍。澳洲、英國與歐洲多國也開始推動反外國干預法制，顯示民主世界已形成新的共識：國家安全不只是軍事問題，更包括資訊、金流與政治忠誠。

對台灣而言，這樣的轉變尤其重要。

台灣長期位於政治作戰與認知戰最前線。真正危險的從來不是正面軍事衝突，而是利用民主制度的開放性，逐步侵蝕社會信任、操弄對立、削弱國家意志。

例如高金素梅於2026年遭調查局國安站搜索，其案件引發高度關注，不只是因為助理費與醫療器材爭議，更因為國安單位罕見直接介入，顯示檢調已開始從更高層次檢視相關金流與外部連結。相關案件當然仍應遵守無罪推定原則。

高金素梅於2026年遭調查局國安站搜索，顯示檢調已開始從更高層次檢視相關金流與外部連結。圖為檢調2月前往高金素梅立法院辦公室搜索。（資料照）





同樣地，鄭麗文推動所謂「兩岸和平架構」，以及傅崐萁在國防預算、《反滲透法》與親中敘事上的高度爭議言行，也讓外界開始質疑：部分政治動作是否已與北京官方論述呈現高度重疊？

政治作戰最危險之處，在於它寄生於民主體制之中。

它利用言論自由散播假訊息，利用媒體放大分裂，甚至利用民主社會的寬容，反過來摧毀民主本身。香港近年的變化，就是最沉重的警訊。

當人民開始懷疑新聞真假、選舉公平與制度可信度時，民主便已開始流血。

真正成熟的民主防衛，不只是增加飛彈與軍費，更包括建立透明政治、司法問責與外國代理揭露制度。唯有讓所有政治影響力攤在陽光下，人民才能真正辨識誰代表公共利益，誰又可能只是境外勢力的延伸工具。

歷史一再證明，民主從來不是死於外部征服，而是死於內部失守。

當滲透被包裝成交流，當代理被偽裝成和平，民主若仍選擇裝睡，終將失去醒來的機會。

（作者為自由撰稿人）

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