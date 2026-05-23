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自由開講》毛筆字不等於中華文化的存亡

2026/05/23 08:00

◎ 沈言

一名前文化節目主持人近日批評台電更換Logo，不只是質疑設計與預算，更進一步認為，這代表民進黨政府正逐步「去中化」，甚至整肅中華文化。關於台電字體好不好看、官方說法是否反覆，社會已經討論很多。但真正令人不安的，或許不是一個Logo，而是文化開始被要求只能有一種政治解釋。

台灣各地每年仍持續舉辦書法比賽，教育部也長期補助書法教育。圖為書法比賽。（資料照）台灣各地每年仍持續舉辦書法比賽，教育部也長期補助書法教育。圖為書法比賽。（資料照）

中華文化若真正在台灣消失，最先消失的，不會是一個字體，而會是生活本身。台灣至今仍使用正體字，各地每年仍持續舉辦書法比賽，教育部也長期補助書法教育。故宮仍持續推出書法展覽，從蘭亭序到歷代法書，始終是重要展項。若連這樣的社會，都能被稱為「消滅中華文化」，那真正被縮減的，恐怕不是文化，而是文化的定義。

每年祭孔大典裡，八佾舞與古禮至今仍完整保留。舞生穿著傳統禮服，在鐘鼓與雅樂中完成整套儀式，從動作、隊形到祭文，都仍維持傳統規格。這套來自周禮的文化，並沒有因為台灣民主化而消失，反而仍由地方政府、學校與民間共同延續。若真要消滅中華文化，這類最具象徵性的禮制文化，恐怕早就該先被放棄。

民間信仰更是如此。從大甲媽到白沙屯媽祖，遶境規模一年比一年更大，參與者甚至愈來愈年輕。宮廟飛簷上站著的，仍是交趾陶與傳統剪黏；香火、鑼鼓、陣頭與進香路線，至今仍構成台灣最鮮明的民間文化景象。真正會消失的文化，往往會先離開生活，但這些東西不但沒有離開，反而仍持續擴張。

從大甲媽到白沙屯媽祖，遶境規模一年比一年更大，參與者甚至愈來愈年輕。圖為白沙屯媽祖出發時盛況。（資料照）從大甲媽到白沙屯媽祖，遶境規模一年比一年更大，參與者甚至愈來愈年輕。圖為白沙屯媽祖出發時盛況。（資料照）

近年最常見的說法之一，就是「既然不認中國，為什麼還用中文」。這句話表面上像是在談文化，真正要求的，卻是文化解釋權的服從。因為它背後真正的邏輯是：只要不接受中國的政治立場，就不配使用這套文化。當文化開始被要求必須服從單一政治中心時，它就不再只是文化，而會慢慢變成一種身分審查。

今天有人可以質問「不認中國，為什麼還用中文」，明天就可以繼續質問誰有資格談孔子、誰有資格拜媽祖、誰有資格保留這些傳統。恐怖的從來不是有人改了一個Logo，而是有人開始相信，文化需要被政治授權。

（作者為評論員）

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