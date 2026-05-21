自由開講》別再拿FPV混淆視聽 國軍採購ALTIUS巡飛彈根本不是同一回事

◎ 衛重華

近期民眾黨立委黃國昌與部分藍白陣營人士，持續操作「政府買全世界不要的無人機」、「烏克蘭都不用高價無人機」等論述，試圖將國軍採購美製無人機與「浪費預算」畫上等號。然而，這種說法最大的問題，在於刻意混淆不同類型無人機的用途與戰場定位，把烏克蘭大量使用的FPV自殺無人機，硬套到臺灣採購的ALTIUS滯空彈藥系統之上，不僅暴露對現代戰爭理解不足，更可能是在刻意誤導社會輿論。

ALTIUS系列屬於「滯空彈藥」，與烏克蘭前線士兵自行改裝的FPV無人機，根本不是同一層級的武器。（彭博社檔案照）

Anduril Industries所發展的ALTIUS系列，本質上屬於「滯空彈藥」或稱「巡飛彈」系統，與烏克蘭前線士兵自行改裝的FPV無人機，根本不是同一層級的武器。FPV的核心概念是利用商規穿越機搭配炸藥，進行近距離、高消耗、低成本攻擊，其優勢在於便宜、容易量產、適合壕溝戰與短距離消耗戰。但ALTIUS強調的，則是長距離自主飛行、AI導航、戰場滯空搜索、精準打擊與網路化作戰能力，可由車輛、艦艇甚至飛機快速部署，執行跨區域攻擊與目標搜尋，屬於完整現代化作戰體系的一環。

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更重要的是，烏克蘭戰場環境與臺灣未來可能面臨的戰場，本來就完全不同。烏克蘭是陸地接壤的大規模壕溝消耗戰，因此FPV能在短距離大量消耗俄軍裝甲部隊。但臺灣面對的，卻是跨海登陸、海空聯合作戰、大規模飛彈與無人機飽和攻擊，以及強烈電子干擾環境。這種情境下，國軍除了需要大量低成本FPV之外，更需要具備抗干擾、長程滯空、自主導航與精準攻擊能力的軍規化巡飛彈系統。換句話說，FPV與ALTIUS並不是互斥，而是不同層級的互補體系。

烏克蘭是大規模壕溝消耗戰，因此FPV能在短距離大量消耗俄軍裝甲部隊。圖為蜂后無人機正在飛行。（圖取自ArmyInform）

現在臺灣本來就同步推動國產FPV、無人艇、AI群蜂系統與中大型無人機發展。真正成熟的無人化作戰，從來不是只押寶單一廉價無人機，而是建立高低搭配、多層次部署的完整體系。事實上，美軍近年推動的「Replicator計畫」，核心正是大量自主化、AI化、低成本無人載具，這與臺灣現行方向並無衝突。黃國昌卻刻意把「烏克蘭大量用FPV」簡化成「所有高階無人機都沒用」，甚至用FPV概念去否定巡飛彈與滯空彈藥，根本是在用錯誤類比混淆視聽。

真正值得社會討論的，應該是國軍如何建立自主維修能力、如何強化國產供應鏈、如何提升抗干擾能力，以及如何將AI與無人化作戰整合進臺灣整體防衛構想，而不是讓政治人物用幾句「全世界不要」、「烏克蘭不用」的口號，就粗暴否定現代戰爭發展方向。畢竟，現在全球主要軍事強權，包括美國、日本、北約甚至烏克蘭自己，都正在加速發展去紅色產業鏈、AI自主無人機與群蜂式作戰系統。只有臺灣某些政客，還在故意把FPV與巡飛彈混為一談，用最廉價的政治語言，消費真正攸關國家安全的建軍議題。

（作者為軍人）

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