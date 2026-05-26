自由開講》調查官涉幫詐團寫程式 高專業人才誤入灰色地帶的警訊

◎ 陳琪

原本預計外派中東、擔任駐外法務祕書的調查官洪精佑，近日卻傳出涉嫌替詐騙集團水房撰寫轉帳程式，遭檢方搜索並羈押，引發外界震驚。尤其洪男不僅具備資工與通訊專長，過去還曾參與反詐宣導，在同仁眼中形象專業、前途看好，如今卻因疑涉洗錢案件遭調查，形成極大反差，也讓外界重新關注高專業公務人員的廉政與資訊安全問題。

調查局桃園市調查處調查官洪精佑涉嫌替博弈集團寫程式「賺外快」，獲取約卅萬元報酬，檢方聲請羈押禁見獲准。（資料照）

這起事件之所以格外敏感，在於涉案者本身具備執法與資安背景。當掌握偵查、金流與科技能力的人員，疑似反向協助詐騙集團建立系統工具，對社會信任的衝擊遠高於一般犯罪案件。尤其近年詐騙集團逐漸科技化、跨境化，水房運作已從過去的人工作業，轉向高度依賴自動化程式與數位金流。若具備專業技術的人才流向灰色地帶，將使犯罪模式更加隱蔽，也增加執法難度。

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此案也反映出科技專長與公務倫理之間的風險管理課題。許多具備資訊背景的公務人員，本身擁有高度市場價值，當外部利益誘惑增加，而內部監督與風險控管不足時，便可能產生兼職、接案甚至涉入非法領域的灰色空間。特別是在資訊技術領域，程式撰寫、系統維護與數位金流工具，本身具有高度專業性與隱蔽性，一旦被不當使用，往往不易即時察覺。

未來可進一步強化高敏感職務的風險管理機制。例如針對具資訊、金流、資安與跨境調查背景的人員，建立更完整的利益衝突申報與異常接觸監測制度。同時，也可定期進行數位足跡與兼職風險檢查，降低人員利用專業能力從事不當行為的可能性。

此外，駐外與高機敏職務的人員審查，也可納入更完整的科技倫理與財務風險評估。過去審查多集中於背景與忠誠度，但在數位犯罪時代，科技能力本身也可能成為風險來源。如何在重用專業人才的同時，建立有效監督機制，將是未來重要課題。

詐騙集團對科技人才的需求正快速增加，若公部門在待遇、人才留任與倫理管理上跟不上變化，高專業人才被外部勢力吸收的風險將持續增加。示意圖。（路透檔案照）

此案另一個值得注意的地方，在於詐騙集團對科技人才的需求正快速增加。從假投資平台、洗錢水房到自動化轉帳系統，背後都需要大量程式與資安技術支撐。這代表未來反詐工作，已不只是傳統刑事偵查，而是結合資訊戰、金流監控與跨境數位追查的複合型挑戰。若公部門在待遇、人才留任與倫理管理上跟不上變化，高專業人才被外部勢力吸收的風險將持續增加。

另一方面，此案也讓外界重新思考公務體系中的「高專業低報酬」問題。部分具科技背景的人員，在民間市場可能擁有更高薪資與發展機會，若長期處於高壓與高責任環境，卻缺乏相對應待遇與成就感，容易產生心理失衡。當外部非法利益遠高於正常薪資時，風險自然上升。這並非為涉案行為開脫，而是提醒制度需要正視高科技人才在公部門中的管理與支持問題。

這起案件反映出台灣在數位犯罪時代下，面臨的新型態廉政與資安挑戰。當詐騙集團逐漸企業化、科技化，政府除了強化查緝，更需要同步提升內部風險管理、科技倫理教育與人才制度。唯有在專業能力與制度監督之間取得平衡，才能避免類似事件再次發生，也才能維持社會對執法體系的信任。



（作者為台北市民，自由業）

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