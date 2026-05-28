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自由開講》護病比上路 留才也留薪

2026/05/28 08:00

◎ 陳清雲

5月12日是國際護師節，立法院日前通過三班護病比入法，賴清德總統也宣布新制將於明年5月20日起分階段實施。這不只是法律條文的改變，更是社會送給護理人員一份遲來的禮物。

立法院日前通過三班護病比入法，只是第一步，台灣不是沒有護理人才，而是醫院留不住人。示意圖。（資料照）立法院日前通過三班護病比入法，只是第一步，台灣不是沒有護理人才，而是醫院留不住人。示意圖。（資料照）賴總統本身是醫師出身，了解醫院運作，也知道醫療現場不能只靠口號推動改革。三班護病比若一次全面上路，醫院短期補不到人，可能出現關床、急診壅塞，最後受影響的還是病人。因此，採取分階段實施，是比較務實、也比較負責任的決定。

但話說回來，護病比入法只是第一步，不是終點。真正要解決護理荒，不能只問「一個護理師照顧幾個病人」，更要問「為什麼有護理證照的人不願回到醫院」。台灣不是沒有護理人才，而是醫院留不住人。

許多護理人員離開醫院後，轉往藥商、醫美、診所或其他較穩定的工作，不是因為不愛護理，而是病房工作太重、輪班太苦、壓力太大，薪水卻沒有相對提高。白班忙、小夜累、大夜傷身，還要面對病人安全、家屬溝通、行政文書與評鑑壓力，若待遇無法反映辛勞，人才自然流失。

俗話說，工作理想是「錢多、事少、離家近」。醫院護理工作未必能事少，但至少薪資要合理，福利要到位，環境要改善。若薪水能與辛勞成比例，才有可能攬才、留才、讓離開病房的人願意回流。

因此，政府不能只把重點放在法規日期，更應提出「護理留才三支箭」：第一，夜班津貼與高風險病房加給應制度化，並確保專款專用，直接進入護理人員口袋；第二，減少不必要行政負擔，讓護理師把時間用在照顧病人，而不是填表、跑流程；第三，建立新進護理師臨床導師制度，避免新人一進病房就因壓力過大而離職流失。

三班護病比將納入「醫療法」，精神科急性病房恐被再度排除在外。（資料照）三班護病比將納入「醫療法」，精神科急性病房恐被再度排除在外。（資料照）此外，精神科急性病房若被排除在護病比之外，也會形成照護漏洞。精神科病人同樣需要安全、穩定、足夠的人力照護，不能因制度設計而成為例外。醫院數位化、行政減量與城鄉醫療落差，也都應配套處理，不能讓第一線自己承擔改革成本。

更重要的是，降低護理證照考試難度，絕不是解決護理荒的好方法。醫療照護攸關生命安全，不能用「降低門檻」來補人數。真正的藥方，是提高待遇、改善職場、尊重專業；亂拿藥方，只會讓問題更嚴重。

三班護病比入法，方向正確；分階段實施，也有其必要。但若沒有薪資與環境改革，再漂亮的護病比數字，都可能只是紙上達標。護理人員需要的不是掌聲而已，而是看得見的待遇、撐得住的班表，以及值得留下來的工作環境。


（作者為立法院法制局前局長）

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