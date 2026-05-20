自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》雲林驚見「鄭太吉」？ 藍白暴力新政治？

2026/05/20 09:30

◎ 池明

「一宮廟一角頭，一選區一山頭。」地方勢力盤根錯節的順口溜，隨著雲林上週深夜的球棒隊突襲，再次成了台灣民主最諷刺的註腳。年僅22歲的年輕人，竟能於凌晨四點集結數十名白衣人，大張旗鼓衝入民宅圍毆高齡85歲的前立委曾蔡美佐。這絕非單純的治安騷動，而是地方霸權對法治公權力的嚴重挑釁。

85歲前立委曾蔡美佐（紅圈者）在一群混亂中被推倒在地，這是地方霸權對法治公權力的嚴重挑釁。（讀者提供）85歲前立委曾蔡美佐（紅圈者）在一群混亂中被推倒在地，這是地方霸權對法治公權力的嚴重挑釁。（讀者提供）這幅場景，令人聯想起當年國民黨籍屏東議長鄭太吉，當著好兄弟母親面前殺人的黑歷史既視感。

30多年前，身為議長的鄭太吉狂言「高屏溪以南殺人無罪」，公權力被權貴視若無睹；如今，身為雲林縣副議長之子的年輕主嫌，聚眾揮舞著鋁棒在北港橫行。這般「我說了算」的諸侯狂傲，彷彿讓那段黑金歲月借屍還魂，再次挑戰著法治社會的底線。

最令民眾顫慄的，莫過於執法標準在權勢面前歪斜。

案發之初，北港分局竟被爆出拒登嫌犯姓名、將預謀武裝突襲淡化為「酒後口角」。這種對加害者的禮遇，背後是一張編織綿密的家族特權網。蔡姓主嫌不僅是副議長之子，其母為鎮代會主席，姑姑更是民眾黨不分區立委。政治宗教交錯的裙帶結構，公權力在權貴門前自動轉彎。不但是警政墮落，更是對台灣民主最深層的嘲弄。

蔡姓主嫌（戴腳鐐者）不僅是雲林縣副議長之子，其母為北港鎮代會主席，姑姑更是民眾黨不分區立委。（資料照）蔡姓主嫌（戴腳鐐者）不僅是雲林縣副議長之子，其母為北港鎮代會主席，姑姑更是民眾黨不分區立委。（資料照）高喊打破黑金的民眾黨，當黨籍立委的至親捲入惡質組織暴力，選擇了沉默，無異於宣告「白色力量」已淪為「白色暴力」。作為雲林大家長的張麗善縣長，面對此等「諸侯之子」橫行霸道的行徑，豈能迴避的監督責任？

說穿了，北港深夜的球棒隊暴力，正是國民黨在雲林長期執政下，治安防線全面腐化的縮影。

雲縣府行政怠慢，遇上新興政黨的裙帶護航，最終犧牲的便是老百姓「免於恐懼」的最基本人權。真正的民主法治，不該是任由平民在恐懼中噤聲。面對這種藍白交織的權力壟斷，年底雲林人手中的選票，將是強而有力的防身武器。唯有終結派系把持的政治壟斷，「法律面前人人平等」才不再淪為教科書的口號。

雲林縣長張麗善面對此等「諸侯之子」橫行霸道的行徑，豈能迴避的監督責任？（資料照）雲林縣長張麗善面對此等「諸侯之子」橫行霸道的行徑，豈能迴避的監督責任？（資料照）（作者為教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書