自由開講》雲林驚見「鄭太吉」？ 藍白暴力新政治？

◎ 池明

「一宮廟一角頭，一選區一山頭。」地方勢力盤根錯節的順口溜，隨著雲林上週深夜的球棒隊突襲，再次成了台灣民主最諷刺的註腳。年僅22歲的年輕人，竟能於凌晨四點集結數十名白衣人，大張旗鼓衝入民宅圍毆高齡85歲的前立委曾蔡美佐。這絕非單純的治安騷動，而是地方霸權對法治公權力的嚴重挑釁。

85歲前立委曾蔡美佐（紅圈者）在一群混亂中被推倒在地，這是地方霸權對法治公權力的嚴重挑釁。（讀者提供）這幅場景，令人聯想起當年國民黨籍屏東議長鄭太吉，當著好兄弟母親面前殺人的黑歷史既視感。

30多年前，身為議長的鄭太吉狂言「高屏溪以南殺人無罪」，公權力被權貴視若無睹；如今，身為雲林縣副議長之子的年輕主嫌，聚眾揮舞著鋁棒在北港橫行。這般「我說了算」的諸侯狂傲，彷彿讓那段黑金歲月借屍還魂，再次挑戰著法治社會的底線。

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最令民眾顫慄的，莫過於執法標準在權勢面前歪斜。

案發之初，北港分局竟被爆出拒登嫌犯姓名、將預謀武裝突襲淡化為「酒後口角」。這種對加害者的禮遇，背後是一張編織綿密的家族特權網。蔡姓主嫌不僅是副議長之子，其母為鎮代會主席，姑姑更是民眾黨不分區立委。政治宗教交錯的裙帶結構，公權力在權貴門前自動轉彎。不但是警政墮落，更是對台灣民主最深層的嘲弄。

蔡姓主嫌（戴腳鐐者）不僅是雲林縣副議長之子，其母為北港鎮代會主席，姑姑更是民眾黨不分區立委。（資料照）高喊打破黑金的民眾黨，當黨籍立委的至親捲入惡質組織暴力，選擇了沉默，無異於宣告「白色力量」已淪為「白色暴力」。作為雲林大家長的張麗善縣長，面對此等「諸侯之子」橫行霸道的行徑，豈能迴避的監督責任？

說穿了，北港深夜的球棒隊暴力，正是國民黨在雲林長期執政下，治安防線全面腐化的縮影。

雲縣府行政怠慢，遇上新興政黨的裙帶護航，最終犧牲的便是老百姓「免於恐懼」的最基本人權。真正的民主法治，不該是任由平民在恐懼中噤聲。面對這種藍白交織的權力壟斷，年底雲林人手中的選票，將是強而有力的防身武器。唯有終結派系把持的政治壟斷，「法律面前人人平等」才不再淪為教科書的口號。

雲林縣長張麗善面對此等「諸侯之子」橫行霸道的行徑，豈能迴避的監督責任？（資料照）（作者為教師）

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