沈榮欽國際視野》趙鄭臉書開戰 國民黨頭人有誰按讚表態？

趙少康與鄭麗文臉書大戰的重點不是兩人說了什麼，而是有多少國民黨頭人按讚回應，要知道國民黨的傳統是黨內鬥爭時不會公開站隊，留言代表強烈表態。

◎ 沈榮欽

1. 趙少康與鄭麗文臉書大戰的重點不是兩人說了什麼，而是有多少國民黨頭人按讚回應，要知道國民黨的傳統是黨內鬥爭時不會公開站隊，留言代表強烈表態。

趙少康與鄭麗文臉書大戰，有多少國民黨頭人按讚回應？圖為鄭麗文出席趙少康自傳回憶錄新書發表會。（資料照）

果然除了一位助理涉入共諜案的台北市議員表態支持鄭麗文與連勝文支持趙少康外，幾乎所有的國民黨頭人都保持沈默，這對趙少康企圖串連縣市長與大佬孤立鄭麗文，讓其「令不出黨中央」來說，還有一段不小的距離。趙少康也透露，自黨主席選舉以來，鄭麗文就沒和他溝通過。種種跡象都顯示，國民黨的內鬥還會持續一段時間。

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2. 從郝龍斌和鄭麗文競選黨主席以來，中國網軍對於趙少康的攻擊就沒停過，而趙少康選舉期間指名「境外勢力」協助鄭麗文，更是讓中共放棄郝趙等人，網軍直接灌給鄭麗文至今。

有些網軍是農場文帳號發出，也有些比較粗糙，原來字幕應該是簡體字，有些字改了繁體之後，字型與大小都不一樣，聶永真也救不了。

中共網軍的最新攻擊，是要黨主席鄭麗文下令，以及希望黨員連署，開除趙少康黨籍。一般而言，國民黨主席不會這樣做，但是戰狼成性的鄭麗文就不一定了，要是趙少康真的因為批評黨中央被送入考紀會，將會是兩人的決戰時刻。

國民黨文傳會主委尹乃菁判斷力奇差無比，李乾龍車子的追蹤器事件被打臉後的硬拗與拒絕道歉。（資料照）

3. 尹乃菁的判斷力奇差無比，李乾龍車子的追蹤器事件，因為破綻太多，連中天11傻和國民黨政治人物都不敢輕易上車，只有張斯綱受訪時傻傻的跟著說是民進黨所為。尹乃菁第一天記者會後，看到沒人跟進就應該了解了，第二天還繼續加碼污衊賴清德，從水門事件到威脅賴清德卸任後跑不完的法院，說得不亦樂乎。無怪乎是鄭麗文的閨蜜，兩人的判斷力如出一轍，連被打臉後的硬拗與拒絕道歉，都如此相似。

4. 川普的福斯專訪是我近期內看過分歧最大的新聞，從福斯本身到半島電台等國際媒體，都以警告台灣為題，和台灣川粉的解讀，正好成為兩種極端。我建議大家有空的話，可以自己去看看訪問影片，就會知道川普基調仍維持「戰略模糊」，雖有少許出入，但是並不如上述兩者所敘述般極端。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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