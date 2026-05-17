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矢板明夫觀點》「台灣太重要了」 川習會最重要結果 台灣守住了！

川普沒有承諾停止對台軍售，沒有承諾減少對台支持，也沒有在台灣問題上送給習近平任何實質禮物。中國最想要的，沒有拿到。這就是這次川習會最重要的結果。台灣守住了！
矢板明夫

矢板明夫

2026/05/17 21:00

◎ 矢板明夫

川普這次訪問北京，川習會之後，很多人又開始唱衰台灣。有人說，川普一定會出賣台灣、美國只在乎生意，不會在乎台灣。也有人說，習近平這次大勝，台灣遲早會被放上談判桌。

川習會之後，很多人又開始唱衰台灣，其實只是失敗主義，結果並沒有。圖為川普在北京中南海花園參觀結束後與習近平交談。（路透檔案照）川習會之後，很多人又開始唱衰台灣，其實只是失敗主義，結果並沒有。圖為川普在北京中南海花園參觀結束後與習近平交談。（路透檔案照）

乍聽之下好像很懂國際政治的樣子，其實只是失敗主義。

這次川習會，會前外界一直在談的三個核心議題：台灣、貿易、德黑蘭（伊朗）。也就是所謂的三個「T」。其中，台灣排在第一位。

這一點很重要。因為對北京來說，台灣是最想拿到的東西。中國最希望川普做出某種承諾，比如不支持台獨、限制對台軍售、淡化美台關係，甚至重新調整美國的一中政策。

會前有些媒體就不斷帶風向，說川普可能為了貿易利益，在台灣問題上讓步，台灣社會因此出現不少焦慮。甚至有人預告，台灣又要被拋棄了。

結果呢？

並沒有。

川普沒有承諾停止對台軍售，沒有承諾減少對台支持，也沒有在台灣問題上送給習近平任何實質禮物。

中國最想要的，沒有拿到。這就是這次川習會最重要的結果。台灣守住了！

很多人看國際政治，總是先假設台灣很弱、很小、沒有籌碼，只能被大國決定命運。這種想法本身就錯了。

台灣今天之所以沒有被交易，不是因為運氣好，而是因為「台灣已經變得太重要」。

台灣處於第一島鏈的關鍵位置，是民主陣營面對中國擴張最前線的防線，更是全球半導體供應鏈的核心。美國可以和中國做生意，談關稅、賣飛機，也可以談伊朗石油。但台灣根本不是一個可以隨便交換的籌碼。

這一點，北京知道，華府也知道。更重要的是，這次結果也證明，台灣現在走的路是正確的。

強化國防、深化台美關係、擴大國際連結、站穩民主陣營，這些正是在關鍵時刻保護台灣的力量。

試想，如果今天台灣的總統是一個親中派，天天向北京釋放善意、削弱國防、淡化台美關係、告訴全世界「兩岸一家親」，那麼，川習會的結果會不會一樣？

恐怕很難說。

美國國務卿魯比歐受訪表示，「我認為中國更傾向台灣自願加入，最理想的狀況，他們希望台灣透過投票或公投達成一致，同意併入中國。」（取自貼文）美國國務卿魯比歐受訪表示，「我認為中國更傾向台灣自願加入，最理想的狀況，他們希望台灣透過投票或公投達成一致，同意併入中國。」（取自貼文）

如果台灣人自己先放棄自己，別人當然更容易把台灣拿去做交易。台灣能不能被守住，最關鍵的要素不是美國，而是，台灣自己有沒有站穩。

這次川習會沒有解決美中之間的根本矛盾，也沒有讓世界變得更安全。但至少有一件事很清楚，那就是「台灣沒有被放進菜單」。

對中國來說，這是一個失望。對美國來說，這是維持現狀。對台灣來說，這就是勝利。

所以，台灣人不必妄自菲薄。

事實上，對台灣來說，最危險的，是台灣內部的失敗主義、投降主義。盧比歐國務卿在受訪時也說了，「我認為中國更傾向台灣自願加入，最理想的狀況，他們希望台灣透過投票或公投達成一致，同意併入中國。」

下一步該做什麼，相信聰明勇敢的台灣人已經看得很清楚。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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