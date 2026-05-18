自由開講》萬安，有老鼠真的不能怪你

◎ 吳欣岱

台灣基進台北黨部主任委員吳欣岱（左）援引研究資料指出，鼠患惡化和氣溫上升、都市化、人口密度高度相關，不能全怪蔣萬安（右）。（資料照，本報合成）

市長，這標題不是反話，我是認真的——台北會有老鼠，很大一部分真的不能怪你。

《ScienceAdvances》期刊在2025年的一篇研究，分析全球16個城市，發現近七成、11個城市的老鼠都明顯變多。研究指出，鼠患惡化和氣溫上升、都市化、人口密度高度相關，其中氣溫的關聯最強——城市暖化越快，老鼠增加越多。

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這三件事，市長確實無法直接控制，你沒辦法命令氣溫不升、人口不集中。所以我說，有老鼠，不能完全怪你。

但接下來這段請你聽進去——照研究的邏輯，台北的處境恐怕會越來越嚴峻。

第一，台北暖化速度在全亞洲名列前茅

據中央氣象署資料，過去百年全球平均升溫約1.2°C，台北卻升了近1.8°C，比東京、首爾、新加坡都快。台北盆地蓄熱、熱島效應嚴重，正好命中研究「升溫越快、老鼠越多」的高風險條件。

第二，雨季就要來了

老鼠大量棲息在下水道，每逢梅雨、颱風強降雨，水位暴漲，老鼠被迫往上，浮現到街道、騎樓和住家。接下來幾個月，台北市民看到的老鼠只會更多。我把話說在前頭，是希望市府提早準備，別等漢他病毒的病例再增加才手忙腳亂。

那麼，什麼才該由市長負責？同一篇研究也寫得很清楚。

紐約市在五年內大幅增加鼠藥投放，老鼠卻不減反增；研究結論告訴我們，依賴鼠藥「成效有限」，還傷害環境與生物，是最後手段。

研究建議的處理方法全部都是市長權責：防鼠垃圾桶、密集清運、廚餘減量、建築防鼠法規與長期監測。16城裡，東京是少數老鼠變少的城市，他們同樣面對和台北一樣的風險，但他們靠著把環境治理扎實做好，鼠患就能得到明顯控制。

面對鼠患，研究建議的處理方法全部都是市長權責：防鼠垃圾桶、密集清運、廚餘減量、建築防鼠法規與長期監測。（資料照，彰化環保局提供）

氣候、地形、雨季的壓力，每位台北市長都得面對；真正拉開差距的，是願不願意把基礎工程做到位。有老鼠不能怪你，但鼠患壓不壓得住，考驗的是治理能力——這題蔣萬安必須面對。

然而至今，從舊瓶裝新酒的「鼠類偵防師」、號稱大其實小的各區清消，到各處被層層膠帶密封的垃圾桶，我沒看到蔣萬安除了開記者會，有按照任何的科學方法建立治理SOP。

北市於5月15日啟動「社區鼠類偵防服務」。北市環保局表示，偵防師將親自前往受理地點，針對建築物及其周邊環境進行全方位診斷，最終提供客製化防治建議。（資料照）

作為醫師，我清楚漢他病毒、鉤端螺旋體對市民健康的威脅；作為港湖在地工作者，我知道大規模都更的內湖、南港正是鼠患高風險區。台北市民，值得一個有治理能力的市長，以及願意把基礎工程做扎實的市政府。

（作者為台灣基進台北市黨部主委）

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