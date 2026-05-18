自由開講》真炒地？拒絕彰化縣道148線溪湖外環道

◎ 彰化人

國民黨5月13日特別徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長。（魏平政提供）

隨著國民黨確定彰化縣長參選人，彰化的地方選戰結構已大致底定。接下來各參選人更應回到彰化發展願景，提出最好的競選政見及施政擘劃，讓彰化的發展回歸人本、適地適性。

彰化素有「台灣穀倉」美譽，獨特的地理及人文脈絡，自數百年前即逐步發展為農業大縣。然而，近年彰化縣政府透過交通、產業與都市計畫三合一策略，一昧複製南北大都會的發展模板，規劃大巨蛋及「彰化信義計畫區」等建設，更在各鄉鎮不斷徵收農地開闢道路，引入更多車流，破壞既有農業種作及農村風貌，甚至打穿原有聚落，衝擊在地生長、成家、立業的彰化人生活及生計。

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近日縣道148線溪湖外環道新闢工程正如火如荼開展，道路規劃穿過溪湖眾多特定農業區土地及數個集住聚落，影響眾多農地使用、土地財產權及在地居住權益。這條外環道宣稱解決溪湖交通瓶頸，但當地實際行車情形並無特別需改善處，亦從未列入肇事熱點；依據中央各部會統計及推估之當地人口狀況及未來人口推估，未來行車流量更將明顯下降。此外環道規劃是否必要，實有疑義。

尤有甚者，此條道路雖為整體規劃，但縣政府從未公開邀集所有受此道路影響者說明規劃內容，反而刻意切分為五段，個個擊破，分別進行都市計畫變更及工程用地取得程序，對外資訊零碎、未充分公開，分段召開之會議徒具形式，毫無程序正義可言。其中第一期工程用地（溪湖竹北路至美溪路）更急於2026年動工，不待交通部核准整體道路工程計畫，即由縣府逕為編列預算，欲逕送內政部徵收民地。

縣道148線溪湖外環道新闢工程正如火如荼開展，但縣政府從未充分公開資訊，分段召開之會議徒具形式，毫無程序正義可言。（資料照）

縣府對當地受影響者的質疑置若罔聞，更罔顧後續全縣整體政策及預算規劃，啟人疑竇：為何急於選前動工？是否是頭過身就過、霸王硬上弓的選舉工程？或是為了兌現何方的土地開發利益？

彰化的獨特之處，在於土地母親帶來的農業與人文風貌，因此地方發展不應盲目複製其他縣市模板，更不該以犧牲農地及聚落為代價。縣政願景亟待真正回到在地，腳踏實地，回歸人本、適地發展，照顧好每一個彰化人。

（作者為研究人員）

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