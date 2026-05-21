自由開講》一句「歡迎告我」，就讓情緒淹沒公共討論空間

◎ 陳嘉惠

三班護病比規劃117年5月1日上路，各方爭論不斷。有傳言指出衛福部長石崇良嗆「歡迎告我」，對此，石調出錄音澄清，只有說「好，我接受」。（資料照）

在社群媒體上看到配色強烈的圖片，斗大的「歡迎告我」幾個字壓在上面。打開網頁搜尋，「歡迎告我」幾個字已經和衛福部長石崇良牢牢地連結在榜上。

仔細閱讀相關新聞，石部長調出錄音澄清，當時情境是回應對方提到「可能提告」時，被動地回答「好，我接受」。

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「歡迎告我」四個字，透過耳語激起千層浪，在倡議團體與社群快速累積強烈的情緒與不滿，待到浪頭衝到石部長面前時，已變成一場衝擊公共政策的海嘯。

這是單一事件嗎？

不，這是當前台灣公共討論的日常。

議題未釐清，立場標籤先貼再說；脈絡未提供，情緒聲量放到最大。從醫療改革、能源政策、國防預算到世代議題，懶人包、片段影音與耳語光速擴散，原始資料如龜步走不出真相所在的房間。

真人也好、假帳也罷，為了爭取演算法的青睞，以強烈情緒為引，吸納人們加入一波波造浪的行列。最後，議題消失了，溝通空間塞滿彼此的仇恨、誤解和敵意。

我不明白散播錯誤耳語的目的是出於激憤、誤會還是刻意製造動能；但我已經看見扭曲的訊息提高社會溝通成本，擴大彼此的裂痕，讓需要討論的政策，淪為立場先行的攻防，損耗台灣社會的互信與善良。

身處AI時代，真假難辨的內容只會更多、更快、更逼真。未來最重要的能力，不只是使用AI，還有媒體識讀能力。「世界越快，心則慢」，我們需要為自己保留「停、看、聽」的時間。不要讓自己珍貴的天真與熱情，因為失真的資訊，捲入無益於公共討論的情緒競技場。

身處AI時代，未來最重要的能力不只是使用AI，還有媒體識讀能力，我們需要為自己保留「停、看、聽」的時間；示意圖。（圖取自freepik）

（作者為文字工作者）

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