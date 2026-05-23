自由開講》關稅戰未完 台灣更要冷靜

◎ 陳清雲

日前美國國際貿易法院裁定川普推動的「全球10％關稅」違法。台灣作為出口導向經濟體，與美國市場高度連動，美國政策一變，我們也會受到影響；示意圖。（中央社資料照）

美國國際貿易法院近日裁定，美國總統Donald Trump以《1974年貿易法》第122條推動的「全球10％關稅」違法。這已不是川普關稅政策第一次被法院打臉，先前美國最高法院也曾限制其援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）擴張關稅權限。如今改換法源後再度敗訴，也再次證明：即使是美國總統，在民主法治國家中，行政權仍必須受到司法制衡。

這雖是美國內部司法問題，但對台灣而言，更值得注意的，其實是背後反映的國際經貿與政治不確定性。因為關稅從來不只是單一國家的事，而是牽動全球供應鏈、出口市場與產業布局的重要變數。台灣作為出口導向經濟體，半導體、電子零組件、工具機、鋼鐵、石化與農漁產品，都與美國市場高度連動，美國政策一變，台灣不可能不受影響。

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更重要的是，美國法院雖裁定10％全球關稅違法，但不代表關稅戰就此結束。美方未來仍可能透過301條款、232條款，甚至以國安名義，對半導體、AI、鋼鋁與稀土等產業祭出新的限制與關稅。換句話說，美國政策的不確定性並未消失。

就在此時，立法院也剛通過七八○○億元軍購特別條例，取代原本一點二五兆版本。美國國務院雖肯定法案通過，但也公開表示，若延後其他防衛能力經費，「就是對中國共產黨的讓步」。這段話，同樣值得台灣社會冷靜思考。

美國國務院雖肯定立法院通過7800億軍購案，但也公開表示，若延後其他防衛能力經費，「就是對中國共產黨的讓步」。（美聯社檔案照）

因為它提醒我們：國際政治沒有永遠不變的善意，只有各國利益的盤算。今天美國支持台灣軍購，明天也可能要求更多軍事、經貿與供應鏈配合；今天關稅政策遭法院推翻，明天新的行政命令仍可能重新出現。若把所有希望都寄託在單一國家、單一政治人物或單一政策上，風險其實很高。

因此，真正重要的問題，不只是「美國是否支持台灣」，而是台灣自己是否具備足夠的產業韌性、經濟實力與自主能力。

近年全球逐漸走向「經濟安全化」，國際貿易早已不只是商業競爭，而是與國安、科技、能源及地緣政治綁在一起。從美中科技戰、晶片戰，到俄烏戰爭後的能源重組，都顯示各國正重新調整供應鏈與戰略布局。台灣雖擁有半導體優勢，但若過度集中單一產業，一旦國際市場劇烈波動，衝擊也會更加明顯。

同樣地，國防也不能只剩下軍購數字之爭。無論支持一點二五兆、七八○○億，或主張更嚴格監督，核心都應回到：如何真正提升台灣防衛能力，以及如何兼顧國防自主、產業發展與財政紀律。尤其無人機、國防科技與供應鏈，早已不只是軍事問題，更關係到台灣未來產業布局。

此外，除了高科技與國防產業，傳統產業同樣重要。許多中小企業、工具機、零組件、紡織、石化與農漁業者，在面對國際關稅與市場競爭時，承受的壓力往往更直接。若政府只聚焦少數明星產業，而忽略整體經濟體質與民生需求，最後受衝擊的仍是一般勞工與家庭。

在面對國際關稅與市場競爭時，台灣農漁業、工具機、紡織等傳產，往往承受更直接的壓力；示意圖。（資料照）

對台灣而言，我們當然希望維持與美國良好合作，也希望台美經貿與安全關係穩定發展；但面對國際局勢變動，更需要保持冷靜務實。唯有持續強化產業、國防與供應鏈韌性，台灣才能真正守住自身利益。

畢竟，真正能讓台灣長久立足國際的，從來不只是別國的支持，而是我們自己是否有足夠的底氣。

（作者為立法院法制局前局長）

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