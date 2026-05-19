自由開講》區桂芝包藏禍心

◎ 陳冠霖

北一女教師區桂芝日前上了退將張延廷的網路節目，主張支持「零軍購」，引發社會反彈。（中央社資料照）

一向極具爭議性的北一女教師區桂芝，在日前上了退將張延廷的節目，表達了他對軍購的態度是支持零軍購，引發社會大量反彈。區在節目上不僅僅是反軍購，將整個軍購當成是一筆支付給美國的保護費，繳了錢買不到武器，甚至說出美國只保護台獨的誇張言論，就實際上的問題來說，區的言論不僅僅是與事實有極大落差，背後更有嚴重的錯誤認知甚至刻意誤導。

軍購不同於一般的商品購買，涉及到高度的國際政治因素，影響的層面從原料到供貨無所不在。在先前的百年大疫以及中美貿易戰都大幅影響了武器裝備的生產速度，而四年前俄羅斯入侵烏克蘭之後，多數歐洲國家都大幅度提升軍購預算來充實戰備，一時之間國際上對武器需求大幅度增加，這些都是台灣採購的武器延遲交貨因素，而非美國收了錢不交貨。同時也說明了軍購對一個國家存亡的重要性，可以不用，但不能沒有。歐洲國家正因為過去多年廢弛軍備而付出代價，台灣面對中國的威脅豈能選擇零軍購這種自廢武功的作法？

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區認為一方面要軍購一方面要和平是不可能的，且排擠了民生社福的預算。這是嚴重錯誤的觀點。當中國直接武力威脅要併吞台灣時，區沒有指責中國的侵略野心，反倒要台灣人主動承認自己是中國人來換取委屈的和平，這種思考邏輯跟台灣真正的民意有相當的落差。而國防是一個公共財，國軍是國家化的軍隊，不是為特定勢力效命而存在，因此即便今天有任何一個軍人不滿區的言論，他也必須在戰爭的時候義無反顧地保護像區這樣的人免於敵人侵害。區的說法將軍購的意義扭曲為專門保護少數意識形態的保護費，犧牲了國家社福，這種說法是禁不起檢驗的。

國防是一個公共財，國軍是國家化的軍隊，不是為特定勢力效命而存在，即便今天有任何一個軍人不滿區的言論，他也必須在戰爭時保護像區這樣的人免於敵人侵害；示意圖。（資料照）

一個自由民主的國家，容許大家用不同的聲音討論軍購的內容跟金額是否合理，但是將軍購醜化為保護費，尚未有證據就先將軍購預算案解釋成一筆包含了回扣跟傭金的報價單，這對於規劃執行軍購的軍人跟國家文官不僅非常不公平，也危害到民間對於軍備補強的支持。

（作者為研究專員）

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