自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》區桂芝的「零軍購」是奴化謬論

2026/05/19 10:30

◎ 施文儀

近日北一女教師區桂芝接受媒體訪問，主張「零軍購」的影片在網路上流傳，引發爭議。（擷取自YouTube@【玉山網路電視台】Bang TV）近日北一女教師區桂芝接受媒體訪問，主張「零軍購」的影片在網路上流傳，引發爭議。（擷取自YouTube@【玉山網路電視台】Bang TV）北一女教師區桂芝日前接受媒體訪問，宣稱只要台灣人承認自己是中國人，「零軍購」也能和平保台。這種說法乍聽像是在追求和平，實際上卻是在販賣一套極其卑微、扭曲的奴化邏輯。

區桂芝的邏輯，就像是在鼓勵女孩不必提防色狼與強暴犯，因為只要先承認自己是對方的女人，就不需要準備任何防身設備與自保能力。遭遇侵害時，只要選擇躺平、不抵抗，強暴的本質便能被扭曲成「你情我願」。當旁人想挺身而出時，女孩還得替施暴者辯護：「不要管我、不要打他，我是他的親人。」「就算當小三，也算一家人。」「我接受、我認同，所以霸王硬上弓也不算性侵，這就是和平。」

這正是區桂芝對台灣現狀與軍購議題的投射。她認為，只要台灣人自認是中國人，主動放棄抵抗，中共的武力威脅便能被包裝成「統一」，將「強奪」粉飾成「一家親」。如此一來，飛彈射來，也只是對「不願躺平者」的清理與鎮壓。但她忘了，那種所謂的「和平」，是建立在人格尊嚴、民主自由與國家主權被徹底摧毀的基礎上。把施暴者的予取予求當成和平，這不是智慧，而是對受害者權利最徹底的背叛。

我們更必須釐清一件事：「台灣人的台灣」本就是自然而然、天經地義的存在。這份存在不需要向任何人交換，也不需要向任何強權乞求。今天之所以仍需奮力守護，只是因為中國的武力威脅持續存在。而區桂芝口中的「保台」，其實是保「中國人的台灣」；那並不是自然形成的現實，而是必須透過武力、滲透與政治壓迫才能達成的幻想。中國本身並不擁有台灣，若想擁有，本質上就是掠奪。按照區桂芝的邏輯，只要台灣人先承認自己是中國人，那麼中國飛彈射向台灣，也只是「掃蕩反動分子」的治安行動，而不再是侵略。如此一來，台灣人等於親手剝奪自己的主體性與被侵害意識，於是一切都可以被稱作「和平」。

按照區桂芝的邏輯，只要台灣人先承認自己是中國人，那麼中國飛彈射向台灣，也只是「掃蕩反動分子」的治安行動，而不再是侵略；圖為中國解放軍052型飛彈驅逐艦海上實彈射擊。（美聯社）按照區桂芝的邏輯，只要台灣人先承認自己是中國人，那麼中國飛彈射向台灣，也只是「掃蕩反動分子」的治安行動，而不再是侵略；圖為中國解放軍052型飛彈驅逐艦海上實彈射擊。（美聯社）在區桂芝身上，我們看不到「桂芝」二字應有的風骨與氣節，反而只看到一種急著補中國血的「當歸」心態。一位由台灣社會培養、由台灣納稅人供養的教師，卻散播這種奴化論調，實在令人錯愕。

我支持「區當歸」的言論自由，但反對她把奴性包裝成和平，然後隨地便溺般地到處污染台灣社會。

（作者為退休公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書