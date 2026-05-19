自由開講》區桂芝的「零軍購」是奴化謬論

◎ 施文儀

近日北一女教師區桂芝接受媒體訪問，主張「零軍購」的影片在網路上流傳，引發爭議。（擷取自YouTube@【玉山網路電視台】Bang TV）北一女教師區桂芝日前接受媒體訪問，宣稱只要台灣人承認自己是中國人，「零軍購」也能和平保台。這種說法乍聽像是在追求和平，實際上卻是在販賣一套極其卑微、扭曲的奴化邏輯。

區桂芝的邏輯，就像是在鼓勵女孩不必提防色狼與強暴犯，因為只要先承認自己是對方的女人，就不需要準備任何防身設備與自保能力。遭遇侵害時，只要選擇躺平、不抵抗，強暴的本質便能被扭曲成「你情我願」。當旁人想挺身而出時，女孩還得替施暴者辯護：「不要管我、不要打他，我是他的親人。」「就算當小三，也算一家人。」「我接受、我認同，所以霸王硬上弓也不算性侵，這就是和平。」

這正是區桂芝對台灣現狀與軍購議題的投射。她認為，只要台灣人自認是中國人，主動放棄抵抗，中共的武力威脅便能被包裝成「統一」，將「強奪」粉飾成「一家親」。如此一來，飛彈射來，也只是對「不願躺平者」的清理與鎮壓。但她忘了，那種所謂的「和平」，是建立在人格尊嚴、民主自由與國家主權被徹底摧毀的基礎上。把施暴者的予取予求當成和平，這不是智慧，而是對受害者權利最徹底的背叛。

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我們更必須釐清一件事：「台灣人的台灣」本就是自然而然、天經地義的存在。這份存在不需要向任何人交換，也不需要向任何強權乞求。今天之所以仍需奮力守護，只是因為中國的武力威脅持續存在。而區桂芝口中的「保台」，其實是保「中國人的台灣」；那並不是自然形成的現實，而是必須透過武力、滲透與政治壓迫才能達成的幻想。中國本身並不擁有台灣，若想擁有，本質上就是掠奪。按照區桂芝的邏輯，只要台灣人先承認自己是中國人，那麼中國飛彈射向台灣，也只是「掃蕩反動分子」的治安行動，而不再是侵略。如此一來，台灣人等於親手剝奪自己的主體性與被侵害意識，於是一切都可以被稱作「和平」。

按照區桂芝的邏輯，只要台灣人先承認自己是中國人，那麼中國飛彈射向台灣，也只是「掃蕩反動分子」的治安行動，而不再是侵略；圖為中國解放軍052型飛彈驅逐艦海上實彈射擊。（美聯社）在區桂芝身上，我們看不到「桂芝」二字應有的風骨與氣節，反而只看到一種急著補中國血的「當歸」心態。一位由台灣社會培養、由台灣納稅人供養的教師，卻散播這種奴化論調，實在令人錯愕。

我支持「區當歸」的言論自由，但反對她把奴性包裝成和平，然後隨地便溺般地到處污染台灣社會。

（作者為退休公務員）

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