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自由開講》鄭麗文錯讀川普談話 考驗政黨國安紀律底線

2026/05/17 13:30

◎ 不孝

國民黨主席鄭麗文（左）5月15日主持《KMT直球對決》首播，指川普日前公開表示：「如果台灣有一個合適的總統的話，兩岸就不會有戰爭的危險」。（擷取自鄭麗文臉書）國民黨主席鄭麗文（左）5月15日主持《KMT直球對決》首播，指川普日前公開表示：「如果台灣有一個合適的總統的話，兩岸就不會有戰爭的危險」。（擷取自鄭麗文臉書）

川習會後，國民黨主席鄭麗文在個人節目引用川普「right president」談話，幾乎點名賴清德，隨即遭查核平台與多方批評斷章取義。這場爭議不宜只看成英文翻譯失準；當台海議題受到未完整查證的字幕與片段影響，政黨領袖的資訊紀律就成了國安問題。

MyGoPen查核指出，川普是在比較台海與俄烏，並把「合適的總統」放回美國總統脈絡；他說的「you」指美國人民，不是台灣選民。民進黨與卓冠廷等人也據此批評，相關說法把川普語意中的美國換成台灣，再拿來攻擊賴清德。此處的尺度很清楚：政黨可以提出外交判斷，不能先省略原文脈絡，再下政治結論。

在台灣，兩岸訊息從來不是一般政治攻防。中國長期把台獨、戰爭、疑美、棄台等語彙混在一起，用以改變台灣人對風險的理解。政治人物若把查核前的短片、簡化字幕或中國語境包裝成美方立場，效果會超出一則節目失準，並削弱民眾辨認威權敘事的能力。

民主政治當然容許質疑賴政府的兩岸政策，也容許討論美中互動對台灣的影響。可是批評要有資料來源，翻譯要禁得起逐字稿檢視，外交判斷也要分清「美方說了什麼」與「自己希望美方說了什麼」。若把兩者混成一種說法，政黨競爭就會先傷到台灣對外說明的可信度。

川普原文與中譯vs鄭麗文說法。（資料照，記者羅沛德製圖、記者陳政宇製表）川普原文與中譯vs鄭麗文說法。（資料照，記者羅沛德製圖、記者陳政宇製表）

更值得警覺的是，這類片段一旦由匿名社群、政論節目、政治人物層層轉述，來源會變得模糊，責任也會被稀釋。資安人士稱這種過程接近「資訊洗白」：問題材料經多個管道包裝後，取得了看似正式的外貌。國民黨若要自稱有能力處理國際情勢，就更應該先建立內部查核；未核實說法一旦從黨主席口中說出，就不再只是社群傳聞，而會成為政黨攻擊台灣政府的材料

台灣面對川習互動，最需要的是把資訊來源、原文脈絡、政策後果分清楚。政黨可以批評政府，不能把翻譯爭議改裝成國安判斷；可以主張和平，不能替威權話語降低查證門檻。鄭麗文把川普談話讀成攻擊賴清德的材料，問題已越過口譯失手，國民黨必須回答：為何台灣社會要在台海風險上替未核實說法承受誤判後果？

（作者為退休人士）

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