自由開講》中國口中的台灣是內政問題：只是一廂情願

◎ 洪浦釗

川習會落幕後，川普表示美國對台政策沒有任何改變，而中國正試圖重新掌握台灣議題的主導權。（路透）

川習會落幕後，外界高度關注美國是否改變對台政策。川普事後受訪表示美國對台政策沒有任何改變，這句話看似維持現狀，但真正值得觀察的，是中國正試圖重新掌握台灣議題的主導權。從印太安全、民主合作到全球供應鏈安全，台灣正逐漸走出傳統的兩岸框架。在這樣的國際新現實下，中國口中所謂的台灣是內政問題，早已流於一廂情願。

台灣是全球安全議題，不是中國內政問題

川習會前，中國利用習鄭會重申一中原則、反對對台軍售，並反覆強調台灣議題的敏感性。甚至在川習會中，習近平也再次主動向川普提及台灣，中國官媒更搶先釋出會談內容，試圖主導外界對這場峰會的解讀方向。很多人認為這只是中國一貫的強硬表態，但背後其實反映出中國更深層的戰略焦慮。中國真正擔心的，是世界開始不再按照中國設定的政治框架理解台灣。

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近年從日本、菲律賓到歐洲國家，已經越來越直接將台海穩定與自身安全連結。日本開始公開討論西南防衛與台海安全的關聯，菲律賓因南海與巴士海峽的戰略位置更加在意台海局勢，歐洲國家也開始將半導體供應鏈與印太和平穩定視為共同的核心利益。這代表台灣議題擺脫中國主張的內政格局，逐漸轉向全球安全議題。這種地緣政治的質變，正是中國最不願看到的局面。

全球近年來開始將台海穩定與自身安全連結，如歐洲國家開始將半導體供應鏈與印太和平穩定視為共同的核心利益；示意圖。（彭博社）

台灣繞過框架的實質參與

相較於正式邦交本身，中國現在更敏感的，是台灣被國際社會正常互動與正常對待。從高層過境、國會互訪、安全對話，到半導體合作與供應鏈整合，只要世界各國開始繞過中國設定的政治框架，直接與台灣建立連結，中國就會高度警覺。因為這代表國際社會正逐漸習慣台灣在場的實際參與。

國際社會對內政化的否定

中國的談判邏輯其實一直非常清楚。它從來不是先談細節再慢慢建立互信，而是要求先確認原則，再進入後續談判。對中國而言，原則本身往往就是它想要的結果。只要國際社會接受台灣屬於中國內政這個前提，後續無論軍售、安全合作甚至國際參與，都會被限制在中國設定的政治邊界之內。

因此，中國這次真正想爭取的，並非川普一時的口頭表態，而是希望重新把台灣議題拉回由美中處理的大國共管框架之中。但現實是，美國與印太盟友並不接受中國這套邏輯。近年美日澳等印太盟友與歐洲國家持續關注台海安全，代表國際社會對台灣的理解已發生結構性改變。台海和平穩定已不是單純的兩岸問題，而是牽動印太航運、能源安全、全球供應鏈與區域穩定的重要節點。

近年美日澳等印太盟友與歐洲國家持續關注台海安全；左起為印度外交部長蘇傑生、前日本外相上川洋子、澳洲外交部長黃英賢和前美國國務卿布林肯。（彭博檔案照）

實力基礎上的定義權競爭

未來台海真正的競爭，不只是軍事力量的投射，也是誰有資格定義台灣的競爭。面對中國的法律戰與話語權操作，台灣必須加強與國際的實質連結，同時展現自我防衛的決心與投資。真正的和平與主體性不是寄望於對手的善意，而是取決於自身的實力與戰略價值之上。只要世界越來越把台灣視為民主夥伴、供應鏈核心與印太安全架構的一部分，中國就很難再重新主導台灣議題的定義權。

（作者為大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

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