名家分享~張家哲》這次川習會 精華都在這張圖片了~

很多人看川普訪中，只看見他跟習近平見面，就急著說美中是不是又友好了？台灣是不是又要被賣掉了？但真正懂政治的人，看的不是紅毯上的笑容，而是紅毯結束後的安全處置。白宮把東西丟進垃圾桶，丟的是風險。丟的是中國伸進空軍一號的可能性，丟的是所有包裝成善意的惡意。中國的本性，川普非常清楚，美國非常清楚。

◎ 張家哲

中國把紅毯鋪到最長，把朝鮮式的迎賓小童都搬出來，把人民大會堂的排場撐到最大，想讓全世界看到一場「中美友好」的外交大秀。結果整趟行程的縮影，反而是空軍一號旁邊的垃圾桶。

根據外媒報導，川普團隊離開中國、登上空軍一號前，白宮安全人員收走中方發放的證件、代表團徽章等物品，連拋棄式手機也一起集中處理，全部丟進飛機階梯旁的垃圾桶。現場傳出的說法很務實：

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川普團隊離開中國、登上空軍一號前，白宮安全人員收走中方發放的證件、代表團徽章等物品，連拋棄式手機也一起丟進垃圾桶。（取自貼文）「中國的東西一律不准帶上飛機。」

這個動作，比鋪天蓋地的外交辭令都真實。

很多人看川普訪中，只看見他跟習近平見面，就急著說美中是不是又友好了？台灣是不是又要被賣掉了？但真正懂政治的人，看的不是紅毯上的笑容，而是紅毯結束後的安全處置。

白宮把東西丟進垃圾桶，丟的是風險。丟的是中國伸進空軍一號的可能性，丟的是所有包裝成善意的惡意。

中國的本性，川普非常清楚，美國非常清楚。

這個邏輯，也出現在黃仁勳身上。

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黃仁勳這次隨川普訪中，是中美科技戰裡最敏感的人物之一。AI就是經濟、是科技、是軍事、是國際地位、是未來，而AI的靈魂就是晶片。

黃仁勳在北京被媒體追問：「輝達是否會把晶片賣給華為？」他停了幾秒，只回了一句：「好奇怪的問題。」

華為不是普通中國企業，華為是中國科技戰、資安戰、國家戰略產業裡的核心符號。問輝達要不要賣晶片給華為，表面上是商業問題，實際上是把黃仁勳推到美中科技戰火線上，要他在北京替中國遞刀。

AI是經濟、科技、軍事、國際地位、未來，而AI的靈魂就是晶片。（路透檔案照）



黃仁勳沒有接招。

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馬斯克也是這場戲裡很精彩的一筆。中國本來很想把馬斯克變成外宣畫面。世界首富帶著小孩出席國宴，小孩穿著中式元素服裝，這種畫面太適合被中共拿來宣傳「中國魅力」、「外國友人」、「世界仍然看好中國」。

結果馬斯克人在北京，卻翻牆在X上用中文回覆「李老師不是你老師」的貼文。

這件事非常諷刺，刺爆了中國虛偽的面孔。

「李老師不是你老師」長期發布中國牆內抗議、維權、審查與社會事件資訊，是中國防火牆最不想讓人民看到的帳號之一。馬斯克人在中國，卻翻過那堵牆，公開跟中國最討厭的資訊破口互動。

北京想要的是「世界首富來朝」，馬斯克給他的是一秒就彰顯中國是牆國。

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再來是Rubio。

Rubio不是普通國務卿。他曾因為支持維吾爾人權、批評北京鎮壓香港民主運動，被中國制裁。照理說，北京應該最不想看到他出現在川習會場。結果這次中國還是得讓他入境，讓他跟著川普走紅毯、進人民大會堂、跟習近平會面。

更好笑的是，魯比歐（Rubio）出發前穿著灰色Nike運動服上空軍一號，被白宮幕僚拿來開玩笑說是「馬杜洛同款」。

Rubio還順勢接梗，說其實是馬杜洛抄襲他。

一個被中國制裁過的美國國務卿，穿著「獨裁者投案風」去北京見習近平。中國想要一場莊嚴的川習會，川普團隊卻一路把場子搞成北京最尷尬的政治喜劇。

美國總統川普、中國國家主席習近平於5月14日上午一起到北京人民大會堂舉行閉門會談。（美聯社檔案照）可是玩笑歸玩笑，真正重要的是Rubio會後講得很清楚：美國在台灣議題上的政策沒有改變。

這句話，才是習近平最不想聽到的。

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中國這次把川習會排場做那麼大，當然不是為了請川普吃飯。習近平真正想要的，是要川普在台灣問題上讓步。中國要美國承諾不支持台灣，要美國停止對台軍售，要美國在第一島鏈退縮，要川普給北京一個可以拿回國內宣傳的政治戰果。

但川普沒有給。

更猛的是，不僅沒有退讓台灣議題，川普更轉頭直接對媒體說，對台軍購要找台灣的賴祥德直接談。

這已經不只是不給面子了，習近平的臉像是被200斤麥子磨了十里山路不換邊一樣，別說沒臉，連骨粉都快沒了。

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這就是台灣人要看懂的層次。

美方示範了一件很基本的事：面對中國，可以談，可以笑，可以握手，但不能失去戒心。

反觀台灣，最危險的地方就在這裡。我們有太多人還在用觀光客心態看中國，用商人心態看統戰，用同文同種包裝風險，用「交流」替滲透開門，用「和平」替威脅洗白。

看到中共鋪紅毯，就說兩岸可以談。看到中共辦國宴，就說中國釋出善意。看到川普跟習近平握手，就開始幻想台灣是不是要被賣掉。

但空軍一號旁邊那個垃圾桶，已經把答案講得很清楚。

真正成熟的國家，不會因為對方笑臉迎人就放下防備。真正懂中國的人，不會因為對方送你徽章、手機、禮物、合平協議，出口機會，就忘記它背後是一整套國家級滲透機器。

中國的惡意，不會穿軍裝進來。它會穿西裝，會拿合約，會辦論壇，會送禮物，會講一家親，會說我們都是中國人，會說和平最重要，會說不要挑釁，會說只要你退一步，大家都好過。

可是等你真的退了，它就會再往前一步，直到你跌落懸崖。

這就是中國。

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川普此行最值得台灣人學的，不是怎麼跟習近平握手，而是怎麼在握手之後，還記得把中國給的東西丟進垃圾桶。

保密防諜，不是老派口號。對中國保持戒心，也不是仇恨。那是一個正常國家面對威權敵意時，最基本的生存能力。

美國空軍一號都知道，中國送的東西不能帶上飛機。

台灣的60%更應該知道，中國送來的「和平」、「交流」、「善意」、「一家親」，全都是包藏禍心的木馬。

中國送來的「和平」、「交流」都是包藏禍心的木馬。圖為中共中央台辦日前宣布十項惠台措施，包括推動恢復上海、福建民眾赴台個人旅遊。（資料照）仇家突然給的蛋糕，最好去的地方不是胃裡，是垃圾桶。

（作者為時事評論人）

本文經授權轉載自張家哲臉書

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