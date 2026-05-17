自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》對全國參加國中會考學生的鼓勵－態度與特質比會考成績重要

2026/05/17 08:30

◎ 陳啟濃

國中會考於5月16日登場，全國約有十八萬二千名學生應考，這是他們人生第一次升學考試，更是人生重大的一次考驗，考試的成績即將成為他們選擇進入那些學校的依據。

人生的一次考驗，但不會是最後一次，人生的考驗很多類型，不會只有考試。

國中會考於5月16日登場，全國約有十八萬二千名學生應考。（資料照）國中會考於5月16日登場，全國約有十八萬二千名學生應考。（資料照）考試成績是決定可以就讀甚麼樣的學校，但不會是能夠決定他們未來人生的全部。因為受限於會考的方式，答題的對錯，其實無法考察出每個人所有的能力，更無法反映出未來的成就。

因為除了課業成績，社會需要的多元能力，無法藉著考試檢核出來。每個人只要有一項專精深入的能力，可以終身投入其中，樂在其中，成為他人無可取代的地位，自然擁有自己的一片天，生計有靠，生活有料，生命有望。

學校有幾個模擬考常常考5C的學生，就是沒有一個科目達到基礎程度，輔導處很用心，鼓勵他們成為技藝競賽選手，參加全縣的技藝競賽，辛勤練習了幾個月，獲得餐飲競賽四、五名。餐飲競賽人數多達數十人，能得獎除了努力，還需要細心、專注與刻苦的特質。在課堂表現，他們總是受挫，不代表他們能力不好，而是他們沒有找到自己的能力可以展現的舞台。

自由開講》對全國參加國中會考學生的鼓勵－態度與特質比會考成績重要國中技藝競賽，學生同場拚廚藝。示意圖。（資料照）
會考5A的學生，只是顯示出他們課業成績的優秀，不能說明智慧能力都比較優異。

而會考5C的學生，雖然是課堂上受挫的一群，但他們有很多能力並沒有被看到被發掘。但是不管5A或5C，都無法斷定他們未來的發展與成就。學校教育的確無法考核培育出學生本身具備的能力，但應該要教導他們人生該有的態度，樂觀進取，與人為善，服務人群，這些特質確實是成就事業的必要條件。

（作者為國中校長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com


國中會考於5月16日登場，全國約有十八萬二千名學生應考。（資料照）國中會考於5月16日登場，全國約有十八萬二千名學生應考。（資料照） 國中會考於5月16日登場，全國約有十八萬二千名學生應考。（資料照）

自由開講》對全國參加國中會考學生的鼓勵－態度與特質比會考成績重要國中技藝競賽，學生同場拚廚藝。示意圖。（資料照）
 國中技藝競賽，學生同場拚廚藝。示意圖。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書