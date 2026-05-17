自由開講》對全國參加國中會考學生的鼓勵－態度與特質比會考成績重要

◎ 陳啟濃

國中會考於5月16日登場，全國約有十八萬二千名學生應考，這是他們人生第一次升學考試，更是人生重大的一次考驗，考試的成績即將成為他們選擇進入那些學校的依據。

人生的一次考驗，但不會是最後一次，人生的考驗很多類型，不會只有考試。

請繼續往下閱讀...

國中會考於5月16日登場，全國約有十八萬二千名學生應考。（資料照）考試成績是決定可以就讀甚麼樣的學校，但不會是能夠決定他們未來人生的全部。因為受限於會考的方式，答題的對錯，其實無法考察出每個人所有的能力，更無法反映出未來的成就。

因為除了課業成績，社會需要的多元能力，無法藉著考試檢核出來。每個人只要有一項專精深入的能力，可以終身投入其中，樂在其中，成為他人無可取代的地位，自然擁有自己的一片天，生計有靠，生活有料，生命有望。

學校有幾個模擬考常常考5C的學生，就是沒有一個科目達到基礎程度，輔導處很用心，鼓勵他們成為技藝競賽選手，參加全縣的技藝競賽，辛勤練習了幾個月，獲得餐飲競賽四、五名。餐飲競賽人數多達數十人，能得獎除了努力，還需要細心、專注與刻苦的特質。在課堂表現，他們總是受挫，不代表他們能力不好，而是他們沒有找到自己的能力可以展現的舞台。

國中技藝競賽，學生同場拚廚藝。示意圖。（資料照）

會考5A的學生，只是顯示出他們課業成績的優秀，不能說明智慧能力都比較優異。

而會考5C的學生，雖然是課堂上受挫的一群，但他們有很多能力並沒有被看到被發掘。但是不管5A或5C，都無法斷定他們未來的發展與成就。學校教育的確無法考核培育出學生本身具備的能力，但應該要教導他們人生該有的態度，樂觀進取，與人為善，服務人群，這些特質確實是成就事業的必要條件。

（作者為國中校長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



國中會考於5月16日登場，全國約有十八萬二千名學生應考。（資料照） 國中會考於5月16日登場，全國約有十八萬二千名學生應考。（資料照）

國中技藝競賽，學生同場拚廚藝。示意圖。（資料照）

國中技藝競賽，學生同場拚廚藝。示意圖。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法