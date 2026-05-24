識眾寡之用》從被詮釋到主體建構：建請國科會將原住民族研究設成獨立學門

借鏡紐西蘭、加拿大及澳洲等各國實例，原住民族研究已成熟發展成獨立且跨領域的學術體系。隨著東華大學原民院深耕多年，及中興大學規畫於2027年成立原民學院，於國科會建立獨立學門不僅能保障學術資源的自主權，更是落實臺灣原住民族轉型正義與深化主體性的關鍵行動。建請國科會積極推動將原住民族研究設為獨立學門。

◎ 陳叔倬／國立自然科學博物館人類學組助理研究員、史丹佛大學人類學系博士

四月因中研院人類學者發表研究著作涉及違反研究倫理，內容傷害布農族研究對象及布農族研究學者事件之後，敦促國科會成立原住民族研究學門一議再次浮上檯面。

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長期以來，原民知識被邊緣化或以西方視角詮釋。建立自主學門能扭轉被研究的客體地位，轉向由族人自主建構知識體系，確認傳統智慧在當代學術的論述權。這不僅是學術分工，更是深化台灣原住民族主體性與轉型正義的關鍵行動。

4月因中研院人類學者發表研究著作涉及違反研究倫理，內容傷害布農族研究對象及布農族研究學者，圖為全國布農運動會。 （資料照）過去國科會的原住民族相關研究獎補助多歸於人類學門主導。國科會自2011年開始以「族群與原住民族研究」為計畫項目，邀請學者申請，至今年已超過經過15年。15年間，多次的原住民族研究成果發表會中，學者都提出國科會應成立獨立的原住民族研究學門。

學者們表示，原住民族研究的內容非常廣泛，更多的是跨學門發展。更重要的是，原住民族研究應從原住民族主體性出發，避免持續被當作研究客體所宰制，為西方知識論服務。

國科會的學門劃分，與高等教育中科系分類架構有關。今日國際間境內有原住民族的國家，許多已將原住民族研究視為單獨、獨立學門。這些學門強調以原住民族的視角、知識體系為主體，而非傳統學系的附庸。

15年間，多次的原住民族研究成果發表會中，學者都提出國科會應成立獨立的原住民族研究學門。（資料照）紐西蘭的一般性大學中，奧克蘭大學、奧塔哥大學等設有的「毛利與原住民研究學系」。紐西蘭更有多所獨立設校的「毛利大學」。在這些學校或學系中，毛利知識被視為一個完整的知識體系與學術領域。

加拿大的原住民族研究組織發展相當成熟。許多大學設有專門的系所，如多倫多大學、卑詩大學都有獨立的「原住民研究學系」，致力於研究原住民自治、傳統知識、法律等。原住民族知識在這些研究中被認定為與西方科學並列的系統性知識。

澳洲的大學（如墨爾本大學、雪梨大學）通常在原住民研究中心或系所下，設置原住民族研究的學士、碩士甚至博士學位，研究內容涵蓋原住民歷史、法律、教育與公共衛生。北歐北極圈原住民的傳統工藝等內容也被納入北歐多所大學的制度化、學術化考核中。

加拿大的原住民族研究組織發展相當成熟。許多大學設有專門的系所。（法新社檔案照）除此之外，國際間更成立許多原住民族研究的學會，以固定組織推動原住民族研究發展，如美國原住民科學與工程學會、美國原住民研究學會等。每年美國原住民研究學會年會舉辦時，全世界超過500名原住民族研究學者與會，我國學者也都每年參與。

實例顯示，原住民族研究在國際上已逐漸超越「描述性」的歷史或文化記錄，發展成以「原住民族主體性」為核心的「解釋性」與「行動性」獨立學術領域。我國的國立東華大學原住民民族學院於2001年設置，設有多個原住民族文化、語言、社工、樂舞等領域的博士班、碩士班、學士班、學士學程等。近期國立中興大學亦規劃成立原住民族學院，整合校內原住民族教育研究資源，發展成具系統性與完整規劃的學術單位，將成立四個學系、涵蓋大學到碩博士學位，預計2027年正式成立。

國立東華大學原住民民族學院於2001年設置，設有多個原住民族文化、語言、社工、樂舞等領域的博士班、碩士班、學士班、學士學程等。（資料照）借鏡紐西蘭、加拿大及澳洲等各國實例，原住民族研究已成熟發展成獨立且跨領域的學術體系。隨著東華大學原民院深耕多年，及中興大學規劃於2027年成立原民學院，於國科會建立獨立學門不僅能保障學術資源的自主權，更是落實臺灣原住民族轉型正義與深化主體性的關鍵行動。建請國科會積極推動將原住民族研究設為獨立學門。

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