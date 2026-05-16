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自由開講》維持台海和平穩定現狀 是台美共同核心利益

2026/05/16 17:00

◎ 林子立

針對近期川習會及美國總統川普相關談話內容，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心邀集多位學者進行綜合分析。學者普遍認為，從此次峰會與公開發言可清楚看出，美國對台政策並未改變，維持台海和平穩定現狀，仍是台美雙方共同核心利益。

東海陸研中心邀集學者 解讀「川習會」

針對近期川習會及美國總統川普相關談話，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心邀集多位學者進行綜合分析。 （作者提供）針對近期川習會及美國總統川普相關談話，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心邀集多位學者進行綜合分析。 （作者提供）陸研中心主任林子立教授表示，從川普總統公開談話可發現，儘管中國國家主席習近平在會談中多次談及台灣議題，但川普並未正面回應中方相關要求，更未對北京作出任何政策承諾。這顯示美方在台灣問題上，仍維持既有政策框架與戰略彈性。

陸研中心顧問中正大學政治系蔡榮祥教授則指出，川普總統接受美國媒體訪問說:「I am not looking to have somebody go independent.」，這句話被台灣親中媒體譯為台灣獨立，完全錯誤翻譯英文和典型的認知作戰。「have somebody go independent」是指單邊行動、自行其是，而非政治意義上的宣布獨立。句中的 “somebody” 刻意保持模糊，並未特指台灣（親中媒體強迫入座），同樣可以指涉中國採取片面的軍事行動。從脈絡來看，川普在同一段發言中要求中國台灣雙方「cool it」（冷靜），顯示這是一個對雙方的警告，而非單方面壓制台灣的主權立場。若將此句逕自翻譯為台灣獨立，不僅曲解了川普的原意，更在政治上產生嚴重的誤導效果。讓外界誤以為美國總統明確反對台灣的主權主張，無形中完全順應中國的敘事框架。正確的解讀應是：川普不希望任何一方採取讓美國被迫捲入衝突的片面行動，這是一種基於避免戰爭衝突的警告，而非兩岸政治立場的表態。

美對台政策維持一致 未出現重大轉變

自由開講》維持台海和平穩定現狀 是台美共同核心利益美國總統川普在空軍一號上接受聯訪。（路透檔案照）
 東海大學政治系主任張峻豪教授則認為，外界解讀川普時，不應只聚焦單一句子，而應結合其後續談話脈絡。川普同時強調，希望「中國冷靜下來」，其真正核心訊息是反對任何一方片面改變現狀，並希望維持區域穩定。張教授指出，包括川普本人及美國國務院官員近期皆多次重申，美國對台政策與長期立場維持一致，並未出現重大轉變。

專研政治經濟學的林奕孜教授則強調，中華民國作為目前台海現狀的一部分，本身即是現狀秩序的維持者；反而真正對現狀造成不確定性與風險的，是持續試圖改變台海現狀的中華人民共和國。他指出，北京近年持續透過軍事、外交與法律戰等方式增加區域壓力，才是當前台海穩定面臨挑戰的重要來源。

針對外界高度關注的對台軍售議題，學者們也指出，川普總統已明確表示，並未就軍售問題向中國作出任何承諾，而是強調將與台灣執政當局直接討論。這與川普過去所提出「Taiwan is Taiwan（台灣就是台灣）」的立場一脈相承，也顯示對台軍售本質上屬於台美之間的安全合作事務，北京並無介入空間。

蔡榮祥教授進一步表示，美國對台軍售是依據台灣關係法所建立的安全承諾，也是維持印太區域嚇阻與和平的重要基礎。他指出，自川普第一任期以來，美國對台安全支持持續提升，軍售規模與安全合作皆屢創新高，反映出台海安全已被視為美國印太戰略的重要環節。

美國對台軍售是依據台灣關係法所建立的安全承諾，也是維持印太區域嚇阻與和平的重要基礎。圖為川普政府八項對台軍售。（本報資料照；本報製圖）美國對台軍售是依據台灣關係法所建立的安全承諾，也是維持印太區域嚇阻與和平的重要基礎。圖為川普政府八項對台軍售。（本報資料照；本報製圖） 多位學者最後共同指出，從此次川習互動亦可清楚看出，「台灣問題」之所以存在，正是因為兩岸互不隸屬的現實客觀存在。若兩岸真屬同一主權國家，便不會存在國際社會所認知的「台灣議題」。因此，如何在尊重現狀基礎上維持和平穩定，仍將是未來美中台三方互動的核心關鍵。

（作者為東海大學陸研中心主任）

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