自由開講》當健康被政治綁架：中共如何將WHA變成一中宣傳舞台

◎ 衛重華

第七十九屆世界衛生大會於五月十八日召開，然而台灣再次被拒於門外。中國外交部發言人郭嘉昆高調宣稱，中方不同意台灣參與今年世衛大會，並強調「任何違背一個中國原則」的圖謀都將失敗。這種說法表面上是外交辭令，實際上卻再次暴露中共長期以來將國際組織政治化的本質。原本應以全球公共衛生、防疫合作與醫療交流為核心的世界衛生組織，如今卻被北京當成打壓台灣國際空間的政治工具，甚至連二千三百萬台灣人民的健康權利，都被當成中共對外宣示主權的籌碼。

第79屆「世界衛生大會」（WHA）於5月18日起在瑞士日內瓦召開，我國今年也未受邀。圖為第77屆WHA。（路透檔案照）馬英九執政期間，曾沾沾自喜以「中華台北」觀察員身份進入WHA。

然而，這種所謂的「參與」，本質上並不是國際社會真正接納台灣，是接受所謂「九二共識」的政治前提下，是中共在「一中框架」下施捨出來的假象。換句話說，北京從未真正尊重台灣人民的健康權，而是將參與資格當成統戰工具。只要台灣政府不接受「台灣是中國一部分」的政治立場，中共便立刻收回原本給予的空間。這也證明，北京口中的「善意」從來不是建立在公共利益，而是建立在政治服從。

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更荒謬的是，中共一方面高喊「全球衛生共同體」，另一方面卻持續阻撓台灣參與國際醫療合作。

回顧COVID-19疫情初期，台灣在口罩、防疫管理、疫調制度與醫療韌性上，獲得世界許多國家的高度肯定，甚至成為民主國家學習的對象。然而，北京不但拒絕讓台灣完整參與WHO體系，還試圖透過政治壓力，限制台灣在國際上的發聲機會。這種做法完全違背公共衛生「資訊透明」與「全球合作」的基本精神，也讓世界再次看見，中共真正優先考量的從來不是人民健康，而是政權敘事與政治控制。

中共不斷引用聯合國大會第二七五八號決議與世界衛生大會相關文件，企圖宣稱台灣沒有參與國際組織的資格，但實際上，這些決議從未明確授權中華人民共和國代表台灣，更未認定台灣屬於中華人民共和國統治。北京如今刻意混淆「中國代表權」與「台灣主權」問題，本質上就是一種法律戰與認知作戰。它試圖透過長期宣傳，讓國際社會逐步接受「台灣等於中國地方政府」的錯誤印象，再藉由各種國際場合對台灣進行矮化與封鎖。這不只是外交打壓，更是一場針對台灣國際存在感的系統性消滅戰。

WHA於5月18日在日內瓦開幕，外交部長林佳龍（左）規劃與與衛福部長石崇良（右）同行，舉辦推案活動。（記者林正堃攝）然而，中共越是打壓，越證明台灣的存在對其具有壓力。

真正令北京害怕的，不是台灣參加一場會議，而是台灣這個民主社會，持續向世界展現另一種華人社會可能性。當中國仍以言論審查、資訊封鎖與威權統治維持政權時，台灣卻能以民主制度、自由醫療與公民社會參與，在全球公共衛生領域取得高度信任。這種制度對比，才是中共最不願意讓世界看見的真相。WHA拒絕台灣，短期內或許是北京外交施壓的結果，但從長遠來看，真正損害的不是台灣，而是世界衛生組織自身的公信力與國際社會對全球合作機制的信任。

（作者為軍人）

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