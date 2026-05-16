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美台觀測站》川普：軍售找台灣負責人討論？

好了，說什麼川普會聽習近平的，會因為鄭麗文訪中就反對台獨還是不賣軍售的，可以下課了吧？我們早就說了川普為什麼不會做這些事，理由也都說了一遍又一遍也不難懂：1、台灣議題並不是川普的優先事項；2、川普不會放棄議題設定能力。3、習近平根本沒有任何可以拿得上檯面的好處，足以說服美國放棄台灣這樣子重大的地緣政治利益。
美台觀測站

美台觀測站

2026/05/16 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

川普結束訪問中國的行程，這次對於台灣議題，美方沒有任何公開發言，也沒有出現在白宮的新聞稿。而川普也在空軍一號上面受訪時說了，習近平問他會不會出兵保衛台灣，川普說「我才不告訴泥勒」（I don’t want to say that.）

美國總統川普表示，對於軍售，我會與台灣的負責人做討論。（取自貼文）美國總統川普表示，對於軍售，我會與台灣的負責人做討論。（取自貼文）關鍵是這幾句：

川普：「習主席和我聊了很多台灣。他覺得美國不能參與任何他們正在台灣做的事情。他不想看到台灣會因為爭取獨立而有戰爭。我沒說話。我就是聽他講完。」

Trump: "President Xi and I talked a lot about Taiwan. He thinks we cannot have anything to do with what they're doing...on Taiwan he does not want to see a fight for independence...I didn't make a comment on it. I heard him out."

川普：「對台灣議題，習近平的情緒非常強烈。我並沒有做出任何的承諾。」

"On Taiwan, he feels very strongly. I made no commitment either way."

川普：「對於軍售，我自己就會做出決定，最近短時間內就會決定。我會與台灣的負責人做討論。」（這就是在談賴清德總統吧？）

"I'll make a determination over the next fairly short period. I'm going to make a determination. I'm going to see. I have to speak to the person that right now as you know, you know who he is, that's running Taiwan.”

好了，說什麼川普會聽習近平的，會因為鄭麗文訪中就反對台獨還是不賣軍售的，可以下課了吧？

川普並沒有因為鄭麗文訪中，就反對台獨、或不賣軍售。（歐新社檔案照）川普並沒有因為鄭麗文訪中，就反對台獨、或不賣軍售。（歐新社檔案照）我們早就說了川普為什麼不會做這些事，理由也都說了一遍又一遍也不難懂：1、台灣議題並不是川普的優先事項；2、川普不會放棄議題設定能力。3、習近平根本沒有任何可以拿得上檯面的好處，足以說服美國放棄台灣這樣子重大的地緣政治利益。

川普沒事幹嘛做那些事？大家看川普那麼多年，他的行事風格大家還沒把握嗎？他就是要主導所有議程，而且也不可能會隨便給出什麼承諾。

倒是盧比歐（這次改姓「魯」）的專訪內容值得台灣人細細思考。他在北京接受專訪，說中國現在的最完美選項就是要讓台灣「志願性地」加入他們，可能會透過類似投票或者公投的型式。這不就是在講「和平協議」嗎？又或者，總統大選不就是所謂的「投票」嗎？（注意：所謂讓台灣自願加入，包括威脅與利誘，肯定是會有武力脅迫的部份，再加上一些實質的好處來吸引）

美國國務卿魯比歐（前）說中國現在的最完美選項就是要讓台灣「志願性地」加入他們。（美聯社檔案照）美國國務卿魯比歐（前）說中國現在的最完美選項就是要讓台灣「志願性地」加入他們。（美聯社檔案照）美國不但沒有對中國提出的要求做出承諾，反而還直接把中國的意圖講出來。不管是川普或盧比歐，都表明了美國沒有要改變對台政策。

美國對台灣的政策長期下來是非常穩定的，即使在川普時期也是如此，首要目標就是要維持現狀，反對任何一方單方面地改變現狀。有關軍售問題，川普也是直接表明沒有就此給習近平任何承諾，這跟去年川普表態「Taiwan is Taiwan！」異曲同工，就是說沒有要把台灣議題跟現在美中之間的議題牽扯在一起，而且他還說要直接跟「台灣的負責人」談這題，而不是跟習近平談。

中國對台灣的政策其實也是非常穩定的，就是明確地想要拿下台灣，只是大家也都知道直接的軍事衝突代價非常高，所以中國現在正在追求的就是「打台灣不如買台灣」，用威脅與利誘的方式讓台灣「自願」（或被迫）加入。而且，如果台灣「自願」加入中國這邊，就不是「單方面改變」了呢！

現今立法院的混亂狀態還有疑美論猖獗的狀況，「維持現狀」是一個重大且困難的工作。（資料照）現今立法院的混亂狀態還有疑美論猖獗的狀況，「維持現狀」是一個重大且困難的工作。（資料照）看看我們立法院的混亂狀態還有疑美論猖獗的狀況，我們必須知道的是，「維持現狀」是一個重大且困難的工作，需要更多人一起關心、投入。


（註一：該段訪問時間點為川普接受 Fox News 專訪提及台獨態度後，請搭配後一篇文章服用）https://www.facebook.com/share/p/1PYXi8wrAs/
（註二：本篇原標題為：川習會結束，疑美論者可以下課了吧。然而我們很認同邱師儀教授的提醒：疑川不等於疑美。做出更細緻的區分確實對公共討論才更有利。）

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書



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