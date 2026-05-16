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汪浩時間》川普論台灣

總結來說，在川普的博弈模型裡，台灣的實質安全並非不可保衛，但前提是台灣不能成為引爆戰爭的風險來源，且必須支付足夠的自衛代價。美台關係已正式從外交辭令走向論件計酬的「實質交割」時代。但川普還是堅持了「中國是中國，台灣是台灣」，並沒有如台灣某些人說的，他會為了發展美中關係而出賣台灣。
汪浩時間

汪浩時間

2026/05/16 13:30

◎ 汪浩

在美中峰會期間及返美專機上，川普針對台灣議題與對台軍售展現出極致的「現實主義交易」風格。他將厚重的歷史論述轉化為商業精算，透過高度個人化的戰略模糊與不可預測性，在兩岸之間進行雙向定價與極限施壓。

一、 拒絕無條件背書，警告台灣不要「恃美謀獨」

美國總統川普與習近平於峰會後共赴北京歷史悠久的天壇，川普針對台灣議題與對台軍售展現出極致的「現實主義交易」風格。（美聯社檔案照）美國總統川普與習近平於峰會後共赴北京歷史悠久的天壇，川普針對台灣議題與對台軍售展現出極致的「現實主義交易」風格。（美聯社檔案照）川普在福斯新聞專訪中明確表示，他「不想看到有人走向獨立」，更不希望有人說要台獨是因為有美國支持。福斯新聞指出，這是對台北發出的直接警告：不要期待因自身行動引發戰爭時，美國會無條件提供軍事支持。川普強調，兩岸都必須「冷靜下來」，如果能維持現狀，中國也會接受；當被問及台灣在峰會後是否更安全時，他則務實地給出「中性（Neutral）」的評價。

二、 拒答出兵問題，以「不可預測性」威懾北京

川普透露，習近平在會談中展現強硬的國家意志，並當面逼問若台海爆發衝突，美國是否會派兵保衛台灣。川普在會談中與隨後在空軍一號上面對記者追問時，皆重複強調「我不談這個」、「我沒有做出任何一方的承諾」。他宣稱不想飛行9500英里去打一場戰爭，並強烈表示：「只有一個人知道答案，那就是我。」他將美國的底牌鎖在自己的腦袋裡，讓出兵承諾變成隨時可變的「黑盒」，藉此維持對北京的有效威懾。

三、 軍售案化為籌碼，預告將與賴總統「對帳」

針對總額140億美元、目前卡在白宮的對台軍售案，川普直接表示「我可能會做，也可能不會」。他強調，在對軍售做出最終定奪前，他在接下來很短的時間內，必須先與「目前治理台灣的那個人」（指賴清德總統）進行直接對話。這筆延宕已久的軍售案，顯然已成為川普要求台灣展現自我防衛決心、或在經貿利益上做出更多讓步的關鍵談判引信。

軍售案成為川普要求台灣展現自我防衛決心的關鍵。圖為2025年台灣實射美製海馬士火箭系統。（資料照）軍售案成為川普要求台灣展現自我防衛決心的關鍵。圖為2025年台灣實射美製海馬士火箭系統。（資料照）總結來說，在川普的博弈模型裡，台灣的實質安全並非不可保衛，但前提是台灣不能成為引爆戰爭的風險來源，且必須支付足夠的自衛代價。美台關係已正式從外交辭令走向論件計酬的「實質交割」時代。但川普還是堅持了「中國是中國，台灣是台灣」，並沒有如台灣某些人說的，他會為了發展美中關係而出賣台灣。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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