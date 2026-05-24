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自由開講》國中體育班兼顧比賽成績跟功課 是兩難抉擇

2026/05/24 08:30

◎ 陳啟濃
　
國中會考於週六、日（5/16、5/17）展開，這幾天國中體育班會考成績「待加強」的比例普遍偏高，再度引發教育界的討論。這跟我們台灣運動選手的選拔，以及升學制度有密切的關係。

球隊需長時間練習 影響升學考試
　
國中會考於5月16日至17日舉行。（資料照）國中會考於5月16日至17日舉行。（資料照） 在國中服務的三十幾年，每次學校舉辦班級球類比賽，總是會發現幾個課業成績不錯的學生表現非凡。偏偏他們就是不想參加學校球隊，因為要花很多時間練習，會影響到他們升學考試成績。更何況我們從國小的運動校隊選拔，就不是一種「海選」的狀況，所以有些具有特殊運動潛力的學生，並沒有被發掘出來。
　
尤其到了國中師長普遍的概念都是，既然功課不行就只好參加體育校隊，讓學生有個舞台可以表現，當然也是提供學生多元發展的機會。不用提體育校隊要花很多額外的時間訓練與比賽，會因此影響到正常的學習，很多運動選手在學習的起點行為就已經比其他學生落後了。在上課時間不足以及先天學習能力不佳的雙重影響下，國中會考的成績普遍比其他學生低落，當然是一個正常的現象。

運動選手比賽成績、課業難兼顧
　
去年台師大女足抽血換學分震驚社會，人本基金會和台師大學生會曾經合辦座談會，針對體育班問題討論。（資料照）去年台師大女足抽血換學分震驚社會，人本基金會和台師大學生會曾經合辦座談會，針對體育班問題討論。（資料照） 要馬兒好又要馬兒不吃草這是永遠不可能的狀況，就像以台灣的教育環境，運動選手比賽要有好成績，又要求他們的功課要達標，這會是兩難的局面。唯一能做的就是從小選拔具有運動潛能的學生，不耽誤正常課業的情況下，給予他們訓練跟比賽的經驗，才有可能運動跟功課兼顧。
　
（作者為國中校長）
　
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