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自由開講》朴子的鼠疫歷史教訓

2026/05/16 09:30

◎ 黃如輝

現在談鼠疫感覺就像天方夜譚，但筆者家鄉就在一百年前才真正歷經過，查詢舊報紙以「鼠疫、樸仔腳」為關鍵詞，第二筆是1901年6月9日「台灣日日新報」報導「鼠疫蔓延樸仔腳街自三月間鼠疫盛行，迄今尚未稍歛，死亡幾無虛日····」，而第一筆是同年的6月8日，因為鼠疫居民迎請南鯤鯓王爺來朴子作醮除瘟，不論是選擇何種方式，官方與民間共同面對鼠疫。

朴子在一百年前歷經過鼠疫，是官方以法令要求民間配合，整合醫療、公衛的努力鼠疫才漸漸消失。圖為老鼠示意圖。（資料照）朴子在一百年前歷經過鼠疫，是官方以法令要求民間配合，整合醫療、公衛的努力鼠疫才漸漸消失。圖為老鼠示意圖。（資料照）

同樣的報紙最後一筆是1919年4月25日報導「驅鼠成績全島補鼠數，六十八萬頭，其中本廳（嘉義廳）居其大半，達三十六萬八千頭···北港二萬五千頭、樸仔腳四萬頭、東石港七千頭，皆沒有一隻之有菌鼠」，從報紙這段鼠疫紀錄總共耗時18年。這段漫長的俗語「老鼠症」的歲月，筆者姨婆高齡85歲曾這樣回憶，其父親與叔叔，和一位老祖三個人，就是朴子鼠疫過後的整個家族倖存的三個人。而筆者的國小老師曾在課堂這樣形容胎遇到的鼠疫發作經驗，鄰居白天見到老鼠沿著牆壁走過，下午發作被送到墳地的空屋待時隔離，三天後這人過世被官方要求挖坑撒石灰掩埋，家中器物日本警察要求一律集中放火燒毀。

朴子鼠防治，延伸出上水道工程，「朴子水塔」就是公衛的象徵。圖為朴子水塔。（資料照）朴子鼠防治，延伸出上水道工程，「朴子水塔」就是公衛的象徵。圖為朴子水塔。（資料照）

這是筆者家鄉朴子鼠疫的報紙紀錄與田野故事，百年前鼠疫是官方以法令要求民間配合，整合醫療、公衛的努力鼠疫才漸漸消失，所以家鄉二二八受難者黃媽典是醫師背景，參與防疫獲得官方信賴，日後才出任朴子街長，也才延伸出上水道工程，現今的「朴子水塔」就是公衛的象徵。百年前的防疫故事也就在百年前，而幾年前在不久之前的新冠疫情，防治的方法無他就是公部門攜手民眾共同防治，百年前如此，現在亦是如此，北市府以投藥防疫只是治標，政治口水四噴也消滅不了老鼠，還是須公部門提出完整計畫，向市民名說明出處與配合，採取區域聯防例如讓北北基同時整理消毒、區域聯防讓全民公同參與，攜手同行才是防治鼠疫的良方。

（作者為工）

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