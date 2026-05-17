自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》川習會後 別把北京威脅寫成台灣責任

2026/05/17 10:00

◎ 再米

川習會後，美中說法出現明顯落差。中國官媒強調，習近平把台灣問題列為中美關係最重要議題，還警告處理不好就可能衝突；美國會後說明卻把重點放在經貿、芬太尼、伊朗與能源航道。美國國務卿魯比歐隨後表示，美國對台政策沒有改變，對台軍售也未成為會談重點。這些訊息確實需要台灣仔細判讀，但判讀不該變成替北京減輕責任。

自由開講》川習會後 別把北京威脅寫成台灣責任川習會後，美中說法出現明顯落差。這些訊息確實需要台灣仔細判讀，但判讀不該變成替北京減輕責任。（法新社檔案照）

台灣社會當然不能忽視川普的交易性格。美中峰會談經貿、能源、戰爭與大企業利益，台灣不可能把所有風險都寄望在一句美方說法上。可是，承認美國政策有變數，並不等於接受某些社論把「美中穩定」或「順勢而為」，寫成台灣應降低安全戒心、收斂主權論述的理由。

台海緊張的來源，不能從台灣選民投票或台灣政府向國際說明自身處境開始算起。北京持續把台灣議題放進美中關係的壓迫框架，才是更直接的事實。當習近平在峰會中把台灣問題與美中衝突相連，台灣媒體可以提醒政府冷靜應對，卻不能把施壓者的警告翻成被施壓者的錯。

更需要分清的是，監督政府與替北京說法補上合理性，是兩件不同的事。軍購金額可以檢驗，外交說明可以檢討，政府對川習會的因應也必須接受質疑；但若評論最後只剩「台灣不要刺激中國」這一種方向，讀者看到的就不是公共監督，而是把台海和平的責任單方面放到台灣身上。

川習會可以提醒台灣看清川普，但是最不該發生的，是北京製造台海緊張，最後卻被寫成台灣民主必須退讓。圖為台北101。（資料照）川習會可以提醒台灣看清川普，但是最不該發生的，是北京製造台海緊張，最後卻被寫成台灣民主必須退讓。圖為台北101。（資料照）負責任的社論應該追問三件事：北京是否停止軍機軍艦威逼？華府是否維持既有對台政策與安全協助？台灣政府是否把國防、外交與社會溝通說清楚？三者都能被檢驗，也都不該互相取代。若只拿美國可能交易來要求台灣收縮政治身分，反而會讓北京取得更便宜的施壓空間。

川習會可以提醒台灣看清川普，但不能讓相關社論把習近平在會中的警告，改成台灣民主必須自我縮小的理由。台灣需要的是更精準的風險判讀、更嚴格的政府監督，以及更清楚的國防與外交準備；最不該發生的，是北京製造台海緊張，最後卻被寫成台灣民主必須退讓。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書