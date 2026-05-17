自由開講》川習會後 別把北京威脅寫成台灣責任

◎ 再米

川習會後，美中說法出現明顯落差。中國官媒強調，習近平把台灣問題列為中美關係最重要議題，還警告處理不好就可能衝突；美國會後說明卻把重點放在經貿、芬太尼、伊朗與能源航道。美國國務卿魯比歐隨後表示，美國對台政策沒有改變，對台軍售也未成為會談重點。這些訊息確實需要台灣仔細判讀，但判讀不該變成替北京減輕責任。

川習會後，美中說法出現明顯落差。這些訊息確實需要台灣仔細判讀，但判讀不該變成替北京減輕責任。（法新社檔案照）



台灣社會當然不能忽視川普的交易性格。美中峰會談經貿、能源、戰爭與大企業利益，台灣不可能把所有風險都寄望在一句美方說法上。可是，承認美國政策有變數，並不等於接受某些社論把「美中穩定」或「順勢而為」，寫成台灣應降低安全戒心、收斂主權論述的理由。

台海緊張的來源，不能從台灣選民投票或台灣政府向國際說明自身處境開始算起。北京持續把台灣議題放進美中關係的壓迫框架，才是更直接的事實。當習近平在峰會中把台灣問題與美中衝突相連，台灣媒體可以提醒政府冷靜應對，卻不能把施壓者的警告翻成被施壓者的錯。

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更需要分清的是，監督政府與替北京說法補上合理性，是兩件不同的事。軍購金額可以檢驗，外交說明可以檢討，政府對川習會的因應也必須接受質疑；但若評論最後只剩「台灣不要刺激中國」這一種方向，讀者看到的就不是公共監督，而是把台海和平的責任單方面放到台灣身上。

川習會可以提醒台灣看清川普，但是最不該發生的，是北京製造台海緊張，最後卻被寫成台灣民主必須退讓。圖為台北101。（資料照）負責任的社論應該追問三件事：北京是否停止軍機軍艦威逼？華府是否維持既有對台政策與安全協助？台灣政府是否把國防、外交與社會溝通說清楚？三者都能被檢驗，也都不該互相取代。若只拿美國可能交易來要求台灣收縮政治身分，反而會讓北京取得更便宜的施壓空間。

川習會可以提醒台灣看清川普，但不能讓相關社論把習近平在會中的警告，改成台灣民主必須自我縮小的理由。台灣需要的是更精準的風險判讀、更嚴格的政府監督，以及更清楚的國防與外交準備；最不該發生的，是北京製造台海緊張，最後卻被寫成台灣民主必須退讓。

（作者為退休人士）

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