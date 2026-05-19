自由開講》美國已說破：國防預算不是財政問題 而是對中共的政治

◎ 蕭錫惠

當中國的影子警察開始出現在紐約與倫敦，世界才終於驚覺：中共輸出的早已不只是統戰，胡迴轉比較安全而是一整套跨國威權治理模式。

當中國的影子警察開始出現在紐約與倫敦，世界才終於驚覺，中共迴轉比較安全而是一整套跨國威權治理模式。圖為倫敦市警局擔任義務兼職警員的衞志樑，被控冒充警察或情報官員，針對羅冠聰等流亡英國的香港民主派人士，進行監控與情報蒐集。（美聯社檔案照）





近年來，中共對海外的滲透，已不再只是傳統情報活動，而是逐漸演變成跨境鎮壓體系。從美國紐約「海外警察站」案件，到英國法院裁定涉及香港經貿辦系統的人員觸犯協助境外情報機構罪，都代表民主國家開始正面反擊中共的「影子執法」。

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過去，西方國家多半將這類問題視為外交摩擦或僑務爭議，但現在，美英司法系統已直接將其定性為非法執法、外國代理活動與境外情報行動。這代表民主國家對中共的態度，正從政治抗議，進入刑事追訴階段。

今天的台海問題，也早已不是單一地區衝突，而是民主陣營與威權體系之間的全球對抗。

而台灣，其實正是這場混合戰最前線。

相較於歐美，台灣面對的滲透更加隱蔽。許多操作並不是以「海外警察站」形式出現，而是透過在地協力者、地下金流、自媒體、地方派系與認知戰進行。

真正的目標，不只是情報蒐集，而是削弱台灣社會對民主制度的信任。

部分台灣政治人物甚至逐漸出現某種「施琅效應」：當內部競爭失利後，便開始借助外部中國力量介入台灣政治，藉由威權力量壓制本土政治對手。

台灣面對的滲透更加隱蔽，許多操作是透過在地協力者、地下金流、自媒體、地方派系與認知戰進行。圖為立法院。（資料照）

這種思維最危險的地方，在於它會讓國家安全逐漸淪為政黨鬥爭工具。

近期國防預算爭議，更讓這場混合戰的政治效果浮上檯面。

當國民黨與民眾黨大幅刪減國防特別預算後，美國國務院罕見公開表示，此舉等同於向中國共產黨讓步。

這句話的重點，其實不是武器，而是政治態度。

因為美國真正觀察的，從來不只是台灣買多少武器，而是台灣有沒有對抗中共威脅的政治意志。

在華府眼中，真正危險的從來不是台灣武器不足，而是台灣自己失去防衛決心。

如果台灣內部仍將國安當成政黨攻防工具，將直接削弱盟友信任。

當國家安全開始被當成政黨算計工具時，敵人的滲透，其實已經成功了一半。

而台灣長期存在的一個盲點，就是總以為不要刺激北京，就能降低風險。

但從香港、新疆、南海到今日的跨境鎮壓案例，歷史早已證明：

對極權過度退讓，往往不會換來和平，只會換來更進一步的壓迫。

因此，美英近期的司法反擊，其實也給台灣一個重要提醒：

民主社會不能只有自由，卻沒有防衛能力。

真正成熟的民主，是在保障自由的同時，也有能力防堵外部滲透與威權擴張。

因為當中共的影子警察開始跨越國界時，民主國家的司法，也正在跨越過去的天真。

歷史上，許多民主的崩潰，並不是亡於戰爭，而是亡於對威權滲透的長期低估。

（作者為自由撰稿人）

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