自由開講》從彭淮南的「一語道破」 看台灣低薪真相

◎ 吳國棟



前央行總裁彭淮南日前發表回憶錄《永遠的銀行員》，揭露其任內重大政策的決策背景。其中最為人津津樂道的，莫過於他在亞洲金融危機期間，以非凡魄力果斷關閉「無本金交割遠期外匯（NDF）」，成功擊退國際熱錢與投機禿鷹，被譽為新興經濟體的防禦典範。

彭淮南發表回憶錄《永遠的銀行員》，回顧51年公職生涯，揭露其任內重大政策的決策背景。（資料照）彭總裁雖掌管6000億美元外匯存底，被喻為「台灣最有錢的男人」，個人財產申報卻極其單純簡樸。更令人敬佩的是，他決定將回憶錄版稅收入全數捐給公益慈善團體，再次實踐其清廉、為公的處世態度。

回顧台灣的低薪議題，過去曾有金融界大老公開將低薪歸咎於央行的「弱勢匯率」與「低利息」政策，認為這間接縮減了民眾的購買力。對此，彭淮南卸任前堅定的回應：「我何德何能，有這種能耐（讓全台低薪）嗎？」彭淮南一語道破：低薪的本質是「勞資議價空間不對等」，而非匯率問題。他用詳盡數據指出，台灣GDP中「分配給勞工的報酬」比例已從1990年代的51%萎縮至現在的43%；相反地，代表企業獲利的「營業盈餘」比例卻持續攀升。這赤裸地證明：台灣企業不是沒賺錢，而是經濟成長的紅利多數流進了公司帳上，基層員工分到的份額卻越來越少。

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過去，常有部分觀點高喊「台幣不貶值害企業沒錢加薪」，彭淮南對此反擊：「不加薪是選擇。」歷史經驗顯示，當台幣大貶、企業因出口賺得盆滿缽滿時，台灣的實質薪資亦未見顯著成長。從宏觀經濟來看，若央行為了短期利益而放任台幣貶值，實質上是透過「全民購買力下降（進口物價變貴）」來變相補貼出口商。若企業拿了補貼卻不回饋員工，政策無異於「劫貧濟富」。

彭淮南一語道破：低薪的本質是「勞資議價空間不對等」，而非匯率問題。台灣低薪的解藥，在於企業主能否放下對「匯率補貼」的依賴，勇敢走向高附加價值的轉型之路。圖為基隆港出口貨櫃。（路透檔案照）不可否認，台灣因缺乏天然資源，早期必須歷經「毛利3到4％」的卑微代工階段。那段「茅山道士」的歲月，是企業為了在國際供應鏈夾縫中生存、不得不「擠壓」人力潛力的歷史宿命。時至今日，隨著AI浪潮崛起，台灣資通訊產業已成功由勞力密集轉型為技術密集。優勝劣敗，適者生存，這場由「轉型」帶動的薪資革命正在發生。台灣低薪的解藥，從來就不在央行的匯率政策裡，而是在於企業主能否放下對「匯率補貼」的依賴，勇敢走向高附加價值的轉型之路。

彭淮南發表回憶錄《永遠的銀行員》回顧51年公職生涯

（作者為退休貿易推廣人員）

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