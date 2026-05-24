自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社會

自由開講》從彭淮南的「一語道破」 看台灣低薪真相

2026/05/24 20:00

◎ 吳國棟

前央行總裁彭淮南日前發表回憶錄《永遠的銀行員》，揭露其任內重大政策的決策背景。其中最為人津津樂道的，莫過於他在亞洲金融危機期間，以非凡魄力果斷關閉「無本金交割遠期外匯（NDF）」，成功擊退國際熱錢與投機禿鷹，被譽為新興經濟體的防禦典範。

彭淮南發表回憶錄《永遠的銀行員》，回顧51年公職生涯，揭露其任內重大政策的決策背景。（資料照）彭淮南發表回憶錄《永遠的銀行員》，回顧51年公職生涯，揭露其任內重大政策的決策背景。（資料照）彭總裁雖掌管6000億美元外匯存底，被喻為「台灣最有錢的男人」，個人財產申報卻極其單純簡樸。更令人敬佩的是，他決定將回憶錄版稅收入全數捐給公益慈善團體，再次實踐其清廉、為公的處世態度。

回顧台灣的低薪議題，過去曾有金融界大老公開將低薪歸咎於央行的「弱勢匯率」與「低利息」政策，認為這間接縮減了民眾的購買力。對此，彭淮南卸任前堅定的回應：「我何德何能，有這種能耐（讓全台低薪）嗎？」彭淮南一語道破：低薪的本質是「勞資議價空間不對等」，而非匯率問題。他用詳盡數據指出，台灣GDP中「分配給勞工的報酬」比例已從1990年代的51%萎縮至現在的43%；相反地，代表企業獲利的「營業盈餘」比例卻持續攀升。這赤裸地證明：台灣企業不是沒賺錢，而是經濟成長的紅利多數流進了公司帳上，基層員工分到的份額卻越來越少。

過去，常有部分觀點高喊「台幣不貶值害企業沒錢加薪」，彭淮南對此反擊：「不加薪是選擇。」歷史經驗顯示，當台幣大貶、企業因出口賺得盆滿缽滿時，台灣的實質薪資亦未見顯著成長。從宏觀經濟來看，若央行為了短期利益而放任台幣貶值，實質上是透過「全民購買力下降（進口物價變貴）」來變相補貼出口商。若企業拿了補貼卻不回饋員工，政策無異於「劫貧濟富」。

彭淮南一語道破：低薪的本質是「勞資議價空間不對等」，而非匯率問題。台灣低薪的解藥，在於企業主能否放下對「匯率補貼」的依賴，勇敢走向高附加價值的轉型之路。圖為基隆港出口貨櫃。（路透檔案照）彭淮南一語道破：低薪的本質是「勞資議價空間不對等」，而非匯率問題。台灣低薪的解藥，在於企業主能否放下對「匯率補貼」的依賴，勇敢走向高附加價值的轉型之路。圖為基隆港出口貨櫃。（路透檔案照）不可否認，台灣因缺乏天然資源，早期必須歷經「毛利3到4％」的卑微代工階段。那段「茅山道士」的歲月，是企業為了在國際供應鏈夾縫中生存、不得不「擠壓」人力潛力的歷史宿命。時至今日，隨著AI浪潮崛起，台灣資通訊產業已成功由勞力密集轉型為技術密集。優勝劣敗，適者生存，這場由「轉型」帶動的薪資革命正在發生。台灣低薪的解藥，從來就不在央行的匯率政策裡，而是在於企業主能否放下對「匯率補貼」的依賴，勇敢走向高附加價值的轉型之路。

彭淮南發表回憶錄《永遠的銀行員》回顧51年公職生涯

（作者為退休貿易推廣人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書